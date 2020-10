Molti telelevisori e soundbar LG in offerta per il Prime Day 2020

Le offerte del Prime Day continuano, e dopo avervi mostrato le migliori offerte dedicate a TV e soundbar è giunto il momento di concentrarci sui prodotti LG. Ci sono promozioni davvero interessanti, con sconti anche di centinaia di euro, ma vi ricordiamo che per accedere alle offerte del Prime Day, dovete essere iscritti al servizio di Amazon Prime, cosa che potete fare in questa pagina.

L’occasione che spicca fra tutte quelle presenti è senza dubbio quella che riguarda il televisore LG NanoCell AI 55NANO806NA venduto in bundle con le Cuffie TONE Free True Wireless HBS. I due prodotti se acquistati assieme avrebbero un prezzo pari a 848,99€, ma per il PrimeDay sono in promozione a soli 579,99€, quasi 300€ di sconto!

La tecnologia Led del televisore LG NanoCell AI 55NANO806NA da 55″ offre un’esperienza assolutamente realistica, garantendo un’ottima resa dei colori da ogni angolazione e, grazie alla tecnologia Nano Color, garantisce colori puri e un’ampia gamma cromatica. Il local dimming offerto dal televisore inoltre gestisce dinamicamente i colori in modo da ottimizzare i contrasti e i colori stessi per rendere ancora più nitido e dettagliato ciò che state guardando.

Ma a casa col televisore vi arriveranno anche le cuffie TONE free HBS-FN6. Queste cuffie true wireless sfruttano la tecnologia Bluetooth 5.0 per un’accoppiamento automatico col televisore, sono anti-batteriche e certificate IPX4 contro sudore e polvere. Offrono un suono nitido e ideale per gli amanti dei bassi, nonché la possibilità di interrompere la riproduzione sonora con un semplice tocco dei vostri auricolari; un modo assolutamente semplice per tornare alla realtà che vi circonda o immergervi nuovamente in ciò che state guardando sul televisore NanoCell AI 55NANO806NA.

Le offerte relative ai televisori LG per il Prime Day sono molte, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina dedicata, così da trovare l’articolo più in linea con le vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi alla scelta del vostro prossimo televisore, vogliamo invitarvi ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

