Quelle che stiamo vivendo saranno le ultime ore della Amazon Gaming Week, ciò significa che non rimane molto tempo per cogliere le occasioni rilasciate dal portale nel corso di questo importante evento. Se avete messo da parte una buona dose di quattrini, con l’obiettivo di acquistare un notebook da gaming capace di stupire anche i perfezionisti, allora troverete la felicità in questo MSI Stealth GS66.

Senza troppi giri di parole, parliamo di un computer portatile all’avanguardia, in grado di garantire alte prestazioni per molti anni e, per questo, adatto sia ai videogiocatori più esigenti sia ai creator che necessitano di una grande potenza di elaborazione, proveniente sia dalla CPU che GPU. Un dispositivo dal costo di 3.199,00€ che, scontato di 700€, potrete acquistare a 2.499,00€ per ancora un po’ di tempo.

Abbiamo avuto la possibilità di recensire l’MSI Stealth GS66 nella configurazione con RTX 3080 e Intel Core i9 di 11° generazione, componenti paragonabili a quelli integrati nel modello attualmente in offerta su Amazon, visto che dispone del recentissimo Core i7-12000H e di una RTX 3070 Ti, supportati poi da 32GB di RAM di tipo DDR5 con clock a 4800 MHz.

I test hanno confermato che si tratta di un prodotto capace di gestire qualsiasi tipo di carico di lavoro e che quindi vale il prezzo proposto. Lato gaming, questo MSI Stealth GS66 vi permetterà di giocare ai titoli più pesanti con settaggi Ultra a oltre 60 FPS di media in QHD, toccando i 240 Hz offerti dal pannello da 15 pollici nei titoli competitivi. Un notebook, dunque, che non teme paragoni, perfetto poi per chi preferisce un dispositivo con linee pulite e che quindi non sia troppo appariscente.

