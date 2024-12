Natale SOTTOCOSTO con le offerte Comet! ULTIME ORE DI SCONTI!

Se siete alla ricerca degli ultimi regali di Natale a prezzi convenienti, il volantino "Sottocosto Sotto l'albero" di Comet offre occasioni imperdibili fino al 24 dicembre. Con sconti fino al 44% su numerose categorie di prodotti, l'insegna propone una selezione di offerte pensate per soddisfare ogni esigenza e budget.

Volantino Comet, chi dovrebbe approfittarne?

Le offerte sono particolarmente interessanti per chi cerca prodotti tech e elettrodomestici di qualità a prezzi competitivi. Tra le proposte più allettanti troviamo la soundbar Sony HTS20R a soli 99€ invece di 179€, con uno sconto del 44,7%, e una Smart TV Hisense 75" proposta a 599€ anziché 811€. Per gli appassionati di gaming, spiccano i giochi PlayStation a partire da 9,99€ e il recente Ghost of Tsushima Director's Cut a soli 29,99€.

La catena offre diverse modalità di acquisto per venire incontro alle esigenze dei clienti: è possibile effettuare gli ordini online con spedizione a domicilio o optare per il servizio "Clicca e Ritira" in uno dei oltre 130 negozi della rete, con disponibilità anche in 2 ore. Per rendere gli acquisti più accessibili, Comet propone anche la possibilità di pagamento a tasso zero in 20 mesi (TAN e TAEG 0%).

Un'opportunità interessante è rappresentata dall'iscrizione alla newsletter, che garantisce un buono sconto di 10€ su una spesa minima di 100€, utilizzabile anche sulle offerte del volantino.

Con sconti significativi su elettrodomestici, informatica, telefonia e gaming, il volantino Comet rappresenta un'ottima occasione per completare gli acquisti natalizi risparmiando. Data la validità limitata delle offerte e la possibile scarsa disponibilità dei prodotti, si consiglia di approfittarne il prima possibile.

