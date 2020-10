Nintendo Switch nuovamente in offerta su eBay: soli 289,90€!

Vi segnaliamo che su eBay è tornata disponibile l’ottima promozione che vi permetterà di acquistare la bellissima Nintendo Switch, con colorazione dei joy-con rosso e blu, al prezzo imperdibile di soli 289,90€, con uno sconto di circa 60€ rispetto agli originali 349,99€. Un’offerta doppimente conveniente, specie perché questo prezzo è generalmente riservato alla versione più vecchia della console, ovvero quella del lancio, mentre quella proposta da eBay è la versione più recente, l’aggiornamento 2.0, che si contraddistingue per leggere migliorie e per una batteria più performante.

Un’occasione ottima, specie perché Switch, ancora campione di vendite tanto in patria quanto nel resto del mondo, tende comunque a non lasciar troppo spazio agli sconti, salvo che non si parli della sua “sorellina minore”, ovvero Nintendo Switch Lite, più di frequente protagonista di generosi tagli di prezzo ma dedicata, come saprete, al solo gioco portatile.

Ebbene, grazie alla promozione eBay, anche chi ha tentennato sull’acquisto della console Nintendo, potrà finalmente mettere una pezza alla propria mancanza, soprattutto considerando quanto ampio e variegato sia diventato il catalogo Nintendo negli ultimi anni, impreziositosi di titoli divertenti e colorati, come il recentissimo Paper Mario: The Origami King, arrivato a metà dello scorso luglio, e subito consacratosi come uno dei titoli imperdibili di questo 2020.

Un’avventura divertente e molto varia, tanto nelle meccaniche quanto nelle particolarissime scelte artistiche, che propongono un mondo a metà tra lo “spessore” di un foglio di carta e la consistenza e la profondità di modelli più “tridimensionali”. In questa nuova avventura, Paper Mario si troverà ad affrontare Re Olly, misterioso personaggio auto incoronatosi “Re del Regno degli Origami” che, nel tentativo di soggiogare il Regno dei Funghi, finirà per “spiegazzare” la Mario Family e molti altri personaggi, creando scompiglio laddove prima regnava la pace. Artisticamente basato proprio sul concetto degli origami, Paper Mario si presenta con una direzione artistica eccelsa, e con un sistema di gioco che coniuga esplorazione, puzzle e combattimenti a turni, proponendosi come un’esperienza variegata e divertente che, non a caso, il nostro team di Game Division ha premiato con un sonoro 9, come potrete leggere da soli nella nostra recensione.

Un titolo che potrebbe arricchire subito il vostro catalogo di giochi Switch e che, credeteci, sarà solo il primo di tantissimi altri videogame di cui vorrete arricchire la vostra collezione una volta acquistata la console. Insomma, al prezzo di soli 289,90€, Nintendo Switch è, persino alle soglie della nuova generazione console, un’acquisto più che sensato, in grado di soddisfare adeguatamente qualsiasi tipologia di giocatore! Attenzione però, le scorte di eBay a prezzo scontato sono molto limitate!

