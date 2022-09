Manca ancora qualche giorno alla conclusione della Amazon Gaming Week, ma il portale non sembra intenzionato a tirare i remi in barca, ed anzi proprio in queste ore si sta proponendo con quelli che, di fatto, sono praticamente gli ultimi sconti della tornata.

Sconti che, a nostro giudizio, meritano davvero la vostra attenzione, visto che tra essi si possono rintracciare alcuni prodotti davvero ottimi, per altro venduti a prezzi molto, ma molto bassi, almeno fino al 9 di settembre, o comunque fino all’esaurimento delle scorte.

Tra questi, come da titolo, vi segnaliamo lo splendido notebook MSI Crosshair 15 B12UEZ-484IT, che avvalendosi una ottima RTX 3060 e di ben 16GB di RAM DDR4, vi permetterà di giocare senza problemi anche a molte delle uscite più recenti del mercato videoludico, con performance da urlo e tutta la comodità di un dispositivo portatile con schermo da ben 15,6“!

Il prezzo? Soli 1.299,00€, che di per sé non sono poi molti per un PC di qualità, e che sono comunque ben 600 euro in meno rispetto al prezzo originale di 1.899,00€, ovvero uno sconto pari al 32%! Per nulla da sottovalutare considerando che, ancora oggi, sono molti gli strascichi causati dal COVID-19 sul mondo delle componenti hardware, e riuscire ad assemblare un PC come si deve con un budget contenuto, è ancora molto ardimentoso.

Qui, grazie ad Amazon, avrete invece un computer già pronto, dall’estetica bellissima e dalla colorazione vagamente “Cyberpunk” (il videogame, non il genere letterario), ed animato da un processore Intel Core di dodicesima generazione, capace di supportarvi più che degnamente in qualsiasi delle vostre attività quotidiane.

Rifinito in ogni aspetto, dalle performance video offerte dalla sua RTX di seconda generazione a marchio Nvidia, sino all’architettura di raffreddamento (Cooler Boost 5 con 2 ventole e 6 tubi per garantire un’ottima dissipazione), il notebook MSI Crosshair è un prodotto perfetto per i gamer, esperti o in erba, ed il suo prezzo attuale è solo la ciliegina sulla torta di un’offerta che, come potrete scoprire consultando la scheda tecnica del prodotto, è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza in termini di gioco.

Per questo, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, invitandovi ad effettuare quanto prima il vostro acquisto, visto che sono questi gli ultimi giorni di sconti, e molti prodotti potrebbero, ben presto, tornare al loro prezzo originale, o esaurirsi del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!