L’inizio di un nuovo anno rappresenta il momento perfetto per dare una ventata d’aria fresca al set-up da gaming, partendo proprio dal PC, l’elemento più importante in assoluto. Se siete alla ricerca di un nuovo portatile pensato appositamente per il gaming, vi consigliamo un modello Msi, protagonista di un’ottima offerta su Amazon!

Il laptop gaming Msi Raider Ge67Hx è infatti disponibile a 2.649,00€ invece di 3.199,00€; si tratta di un ribasso dl 17%, che vi permetterà di risparmiare oltre 500,00€ su un apparecchio davvero fantastico, dove potrete far girare qualsiasi titolo senza problemi! Al suo interno troviamo infatti il processore ‎Intel Alder Lake i7-12800HX, la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti e 1 TB di memoria interna.

La combinazione del potente processore Intel Core i7 con la scheda grafica RTX 3070 Ti vi permetterà di ottenere prestazioni incredibili e di svolgere progetti in multitasking: anche con svariate schede e programmi aperti non noterete alcun rallentamento, rendendo il portatile perfetto non solo per il gaming, ma anche per il lavoro e lo studio. Inoltre, grazie al design Cooler Boost 5 delle ventole, più grandi e ottimizzate rispetto ai modelli precedenti, sia la GPU che la CPU saranno sempre raffreddate in modo ottimale, evitando il surriscaldamento anche nelle situazioni più impegnative.

L’Msi Raider Ge67Hx presenta un incredibile display QLED OLED da 15.6″: non solo i giochi avranno un aspetto magnifico, con colori accesi e ricchi di contrasti, ma qualsiasi gameplay godrà di una fluidità senza precedenti. Il pannello ha infatti di una frequenza di aggiornamento di ben 240 Hz e di un tempo di risposta di appena 0,2 ms, che elimineranno qualsiasi calo di frame e rallentamento, anche durante le partite più frenetiche.

Infine, il notebook gaming di Msi include qualsiasi porta vi potrebbe mai servire per collegare le vostre periferiche: USB Type-A e Type C,HDMI, Thunderbolt 4,CC-in, lettore di schede SD e jack audio. Non avrete dunque bisogno di acquistare uno switch per connettere alcun dispositivo, dato che il laptop supporta qualsiasi tipo di output di visualizzazione o di trasmissione dati.

Insomma, l’Msi Raider Ge67Hx è un notebook gaming davvero straordinario, che aumenterà la qualità delle vostre sessioni di gioco in modo esponenziale. Non ci resta dunque che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta, invitandovi ad approfittarne il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima!

