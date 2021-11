NOW Smart Stick scontata del 50%! E puoi scegliere tra cinema e sport!

L’Early Black Friday di Amazon procede a vele spiegate, in quelli che saranno 10 giorni di offerte che, senza alcun dubbio, riusciranno a convincere all’acquisto anche i più stoici. Del resto, come vi abbiamo dimostrato nel corso delle ultime ore, le offerte proposte dal portale sono davvero innumerevoli, e tra queste ce n’è una che pare aver stregato già moltissimi dei nostri lettori.

Stiamo parlando della promozione che Amazon ha riservato alla piccola, ma efficiente, NOW Smart Stick, una pennetta HDMI che permette la visione dei contenuti di servizi in streaming come, per l’appunto, il famoso NOW proposto da Sky, ma anche di servizi in competizione come ad esempio Netflix. Il prezzo? Parliamo di appena 14,99€, contro i 29,99€ del prezzo originale, ed a cui potrete addirittura sommare un ottimo coupon sconto del 5% nel caso in cui scegliate l’opzione inclusiva dello sport! Insomma: una doppia offerta, per un prodotto davvero intrigante!

Sono infatti due le opzioni acquistabili, ed entrambe includono la NOW smart Stick ed alcuni mesi di abbonamento. Il prezzo è quasi lo stesso, ovvero i circa 14 euro succitati, ma la differenza è nei pacchetti di abbonamento proposti assieme al prodotto: uno con 3 mesi di cinema o intrattenimento a scelta, e l’altro con 2 mesi di sport tra cui, ovviamente, il calcio della Serie A e la Champions.

Su quest’ultimo, inoltre, come anticipato, potrete godere di uno sconto extra, grazie all’attivazione in pagina (sotto al prezzo) di un apposito coupon del 5%, che va quindi a sommarsi al già ottimo sconto del 50%!

Una proposta davvero conveniente, specie perché se parliamo di NOW, parliamo di un servizio in streaming nato da una costola di Sky e che, in quanto tale, gode di gran parte del catalogo del famoso servizio via cavo. NOW, in sostanza, è una sorta di “Sky on demand”, tant’è che include nel suo abbonamento anche dei canali live di Sky e con cui godere, ad esempio, anche della visione di programmi esclusivi ed in diretta come la nuova stagione di X Factor!

Ma non è tutto, perché con NOW potrete godere anche di tantissimi altri contenuti ad opera di Sky, ovviamente senza il bisogno di disporre di parabola o di una connessione in fibra particolarmente performante, e senza il peso di una spesa di abbonamento eccessiva. La piattaforma, infatti, vi offre la possibilità di comporre liberamente il vostro abbonamento, sottoscrivendo solo i pacchetti che vi interessano, e con la possibilità di annullare l’abbonamento in qualsiasi momento!

Insomma, capirete che parliamo di un’occasione davvero ottima per scoprire un servizio in streaming di grandissima qualità, specie considerando che il prezzo proposto da Amazon è davvero ridicolo! Ovviamente la NOW Smart Stick è comunque solo uno degli ottimi prodotti in sconto oggi da Amazon, ed ecco perché vi suggeriamo di consultare l’immensa selezione di prodotti in sconto sul portale, raggiungibile tramite l’apposita pagina dedicata.

Insomma, capirete che parliamo di un'occasione davvero ottima per scoprire un servizio in streaming di grandissima qualità, specie considerando che il prezzo proposto da Amazon è davvero ridicolo! Ovviamente la NOW Smart Stick è comunque solo uno degli ottimi prodotti in sconto oggi da Amazon, ed ecco perché vi suggeriamo di consultare l'immensa selezione di prodotti in sconto sul portale, raggiungibile tramite l'apposita pagina dedicata.

