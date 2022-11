Siete alla ricerca di qualche paio di occhiali da sole di ottima qualità ma non volete spendere troppo? A fare al caso vostro sono allora le scontistiche del sempre conveniente e affidabile Hawkers, con il noto store che ha lanciato una serie di offerte che arrivano a toccare fino al 60% di sconto. Tanti, tantissimi occhiali da sole dei più differenti modelli e colori, perfetti per anche il palato più difficile e, soprattutto, tutti a prezzo di saldo.

Gli sconti attualmente presenti su Hawkers sono infatti validi su tutti i prodotti presenti sul sito, ad eccezione di quelli delle collezioni New In e Limited Edition. La convenienza aumenterà inoltre sempre più in base al numero di acquisti effettuati. Con un prodotto nel carrello, infatti, otterremo il 35% di sconto, mentre due occhiali da sole Hawkers potremo portarceli a casa con ben il 50% di sconto, ossia in poche parole con il 2×1 se si tratta di articoli con il medesimo prezzo. Nel caso decidessimo di acquistare almeno tre prodotti, infine, lo sconto schizza ulteriormente, arrivando a toccare il 60%. Insomma, se avete bisogno di occhiali da sole di buona qualità si tratta di un’offerta da non farsi assolutamente scappare.