Offerte del giorno Amazon: tornano le offerte Philips per la casa e la cucina!

Mentre su Amazon continuano le ottime offerte della Amazon Gaming Week, con sconti su tantissimi prodotti per mettere a punto la vostra postazione da gaming grazie a brand come Razer, HyperX, Corsair, il portale prosegue anche la sua quotidiana proposta di prodotti più “comuni”, con tante offerte pensate per l’uso in casa e, soprattutto, in cucina. Complici probabilmente i recentissimi Pop Corn Days, infatti, il portale ha dato il via a tanti sconti dedicati agli elettrodomestici da cucina di alcuni dei migliori brand del mercato tra cui, come avrete capito, rientrano anche i sempre ottimi prodotti Philips!

Certo, le offerte non sono moltissime, ma tra di esse ci sono anche prodotti di assoluto valore e con uno sconto capace di rivaleggiare anche con le tornate promozionali più blasonate, come ad esempio il Black Friday!

Un esempio lampante è quello relativo all’ottima macchina per la pasta Philips HR2382/15 Avance Collection, che dal prezzo originale di ben 320,99€, è oggi in sconto a “soli” 179,99€, con un risparmio netto di oltre 140 euro il che, considerando la tipologia di articolo, non è affatto da sottovalutare!

In grado di trafilare ben 8 tipi di pasta, la Philips HR2382/15 Avance Collection dispone di una bilancia integrata, per rendere il processo di miscelazione degli ingredienti più rapido e pulito, ed arriva a casa vostra già comprensiva di un ottimo ricettario, così che anche chi non è pratico di pasta fatta in casa possa subito cominciare a sbizzarrirsi.

Completamente automatizzata, la Philips HR2382/15 Avance Collection lavora un impasto completo da 250 grammi di farina in appena 10 minuti, permettendovi così di avere pasta fresca istantanea in qualunque momento e senza il minimo sforzo! Ottima per qualunque tipo di impasto, Philips HR2382/15 Avance Collection può lavorare qualunque tipo di impasto: dal classico grano duro sino alla pasta all’uovo, senza dimenticare le farine integrali, di farro e quelle senza glutine.

Un prodotto davvero eccellente che, scontato di 140 euro, potrebbe seriamente dare una svolta al vostro modo di cucinare, facendovi riscoprire il piacere per la pasta fatta in casa, con il massimo della pulizia ed il minimo dello sforzo! Philips HR2382/15 Avance Collection è insomma un’offerta da non lasciarsi scappare, ben chiaro che essa è comunque solo una delle tante proposte Amazon di oggi, senza contare le succitate ed imperdibili proposte della “Amazon Gaming Week“, con offerte dedicate al mondo dei videogame che vanno dal software ai notebook, passando persino per gli accessori delle migliori marche. Ecco perché, oltre alla nostra articola di acquisti consigliati, vi invitiamo a consultare anche la pagina dedicata a tutte le offerte Amazon, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

