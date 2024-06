Offerte estive ePrice: 7 prodotti in sconto che non puoi perdere!

Con l'estate ormai arrivata il caldo non tarda a fare capolino, che ci si trovi a casa o in ufficio, e per fortuna non mancano delle valide soluzioni pronte ad aiutare agli utenti. Che si tratti infatti dei migliori condizionatori da acquistare, o di frigoriferi, gli elettrodomestici sono gli unici alleati contro le alte temperature. Per fortuna, per aiutarci nelle spese da sostenere per munirci di quanto necessario, ePrice ha presentato delle novità a dir poco interessanti, parliamo delle offerte Summer Cool triplo risparmio, con cui è possibile munirsi dei migliori elettrodomestici a prezzo ridotto.

Quest'oggi, abbiamo fatto una classifica dei migliori 7 che non dovreste lasciarvi scappare, che grazie alle offerte attualmente disponibili sono anche acquistabili con un triplo sconto: sconti su vari prodotti, sull'estensione di garanzia e addirittura cashback del valore dell'estensione di garanzia acquistata.

Condizionatore fisso monosplit Samsung Malibù

Il climatizzatore split Samsung Malibu AR30 merita la vostra attenzione se volete un alleato affidabile per raffreddare intere stanze in maniera rapida ad efficace, grazie a una modalità che gli permette di dare il massimo prima di rallentare, e non manca anche un filtro che cattura polvere e allergeni. Il dispositivo è anche in grado di alleggerire le caldi notti estive con la modalità Good Sleep, che regola la temperatura in maniera intelligente per aiutarvi a dormire. Parliamo di un ottimo condizionatore fisso che richiede installazione, e che è ora disponibile per 369,90€ su ePrice.

Frigorifero combinato Samsung

Il Samsung RB34T602DSA è un ottimo frigorifero che presenta il congelatore nella parte inferiore, con un design piuttosto elegante. Offre una capacità netta di 340 litri, con pareti poco spesse per garantite maggiore spazio, e con la tecnologia Total No Frost che distribuisce uniformemente il freddo per evitare brina e ghiaccio. Il congelatore, al contrario, con la funzione Power Freeze crea un rapido getto di aria fredda, perfetto per portare a temperatura minima cibi e bevande senza attendere molto. Potete fare vostro questo frigorifero a soli 549,00 su ePrice.

Condizionatore portatile Argo Milo Plus

Al contrario dei modelli da installare, questo ottimo condizionatore portatile Argo MiloPlus potrebbe essere la scelta giusta. Offre una potenza di raffreddamento di 13000 BTU, il che lo rende ideale per ambienti di medie dimensioni, con anche la possibilità di utilizzare la pompa di calore in inverno. Presenta tre velocità di ventilazione, che permettono di gestire l'aria al meglio e uniformemente, e non mancano feature Smart come la modalità auto e lo spegnimento programmabile. Potete acquistare il dispositivo 399,00€ su ePrice!

Frigorifero americano Samsung

Samsung RH69B8941S9 è un frigorifero all'avanguardia con design side-by-side, che offre una generosa capacità di 645 litri, ideale per famiglie numerose o per chi ama fare grandi scorte di alimenti. Il sistema Total No Frost garantisce anche in questo una distribuzione uniforme del freddo, eliminando la formazione di brina e ghiaccio, e non manca anche un dispenser interno particolarmente comodo per l'acqua fredda, assieme a vari cassetti e scomparti particolarmente comodi. L'enorme frigo, pronto a soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, è disponibile a 1.190,00€ su ePrice!

Frigorifero americano Samsung con dispenser esterno

Il Samsung RS68A8531S9/EF è un modello molto simile a quello appena visto, con una generosa capacità di 634 litri, ma con un'essenziale differenza: il dispenser questa volta è posto nella parte esterna, e non all'interno. Questo fantastico frigorifero offre un design particolarmente comodo con spazi interni ampi e ripiani regolabili, con un premio che va assegnato anche per quel che concerne la silenziosità. Potete fare vostro il frigo su ePrice per 1.299,00€.

Abbattitore Irinox

Questo innovativo elettrodomestico è pronto a rivoluzionarie le esperienze culinarie di molti. L'abbattitore Irinox infatti, come un vero e proprio alleato, è in grado di congelare, cuocere a bassa temperatura e offre anche lo scongelamento controllato, il che permette di sperimentare nuove cucine fresche, perfette in estate. Evitandovi di riaccendere forni e fornelli per moltissime pietanze, il dispositivo è in grado di raffreddare velocemente i cibi appena cucinati, prolungandone la conservazione e mantenendone intatte le proprietà. Potete farlo vostro su ePrice per 1.874,85€.

Cantinetta birra Cavin

Non c'è niente meglio di una bevanda fresca in estate, e grazie a questa piccola cantina è possibile assicurarsi di averne sempre una a portata di mano, visto che è progettata appositamente per la birra ma si adatta anche a qualunque altro tipo di lattina. Si tratta di un elettrodomestico particolarmente piacevole alla vista, che con i ripiani regolabili offre la massima flessibilità per organizzare le proprie scorte per serate con amici, o per gustarvi bevande fresche a tavola in famiglia. Potete acquistarlo su ePrice per 519,00€!

