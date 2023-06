Se siete soliti fare la spesa al supermercato, probabilmente vi sarà spesso capitato di acquistare più del dovuto o di prendere alcuni prodotti che poi per qualche motivo non avete utilizzato. Questo è ovviamente uno spreco sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista alimentare. Se odiate tutto questo la soluzione si chiama HelloFresh che, oltre a permettervi di risparmiare fino al 50% sui vostri primi acquisti, evita anche tutti questi sprechi, rendendo l’esperienza in cucina più comoda e piacevole.

Se non avete mai provato questo servizio, la promozione attuale vi consentirà di risparmiare il 50% sulla prima box e il 25% sulle successive due. Avrete inoltre la consegna gratuita, elemento che rende ancora più conveniente l’utilizzo di HelloFresh. Insomma, potrete dire addio alle lunghe code alle casse del supermercato e alle difficoltà nel pianificare i pasti settimanali, visto che il servizio metterà a disposizione una varietà di opzioni tra cui scegliere. Ma come funziona esattamente HelloFresh? Scopriamolo insieme.

Il servizio fa sì che possiate acquistare online ricette gustose e salutari senza che siate voi a scegliere gli ingredienti. Quest’ultimi vi arriveranno a casa già pronti e nella giusta quantità, affinché la ricetta acquistata possa essere preparata senza sprechi di cibo. Non dovrete far altro che scegliere una delle numerose ricette, basate su cucine regionali e internazionali, messe a disposizione dal servizio e il numero di persone per cui cucinare.

Le ricette sono tante e vengono aggiornate settimanalmente. A prescindere dai vostri gusti, troverete sicuramente l’ispirazione per il vostro pranzo o cena, visto che si parte da ricette a base di carne e pesce e si arriva a quelle vegetariane, passando per quelle veloci e con pochissime calorie.

Come se non bastasse, avrete comunque la possibilità di personalizzare il menù, oltre a disattivare il servizio in qualsiasi momento. Se avete acquistato una ricetta difficile da preparare, nessun problema, poiché HelloFresh include per ogni ordine un tutorial e i passaggi precisi affinché possiate cucinare con facilità e successo. Insomma, un modo intelligente per semplificare la vita in cucina e assicurarvi pasti gustosi e bilanciati, senza lo stress di fare la spesa al supermercato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa promo, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questa occasione, visto che offre una combinazione unica di convenienza, risparmio e qualità.

