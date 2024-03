SUPER offerta Oral-B: due spazzolini Pro a MENO di 70€!

Nell'ultimo giorno delle Offerte di Primavera Amazon potete approfittare di questa ottima offerta che vi permette di portarvi a casa ben 2 spazzolini elettrici Oral-B Pro 3 3900 a soli 69,99€. Questo set scontato comprende 2 spazzolini elettrici, uno nero e uno bianco, e 3 testine, ideale per una pulizia dentale professionale quotidiana. Approfittatene ora per regalare (o regalarvi) una pulizia profonda e al contempo delicata.

Oral-B Pro 3 3900, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo set l'acquisto ideale per chi cerca un'esperienza di pulizia orale superiore, che combina efficacia e delicatezza. Grazie alla sua tecnologia di pulizia 3D, che include oscillazione, rotazione e pulsazione, questo spazzolino elettrico è in grado di rimuovere fino al 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale, assicurando gengive più sane. È particolarmente consigliato a chi ha gengive sensibili o è incline a spazzolare con troppa forza, poiché il sensore di pressione luminoso aiuta a proteggere le gengive segnalando e adattando la pulizia quando si applica troppa pressione.

La funzione di promemoria per la sostituzione delle testine assicura, inoltre, che la pulizia rimanga sempre efficace al 100%. Con il suo design elegante e i due spazzolini inclusi, nero e bianco, rappresenta anche un'ottima idea regalo per una coppia o una famiglia più numerosa, promuovendo l'importanza di una buona igiene orale quotidiana. Pertanto, è una scelta ideale per chi non vuole compromessi in termini di salute dentale e cerca un prodotto affidabile e all'avanguardia. Il dispositivo è inoltre caratterizzato da una batteria a ioni di litio a lunga durata e da un indicatore di livello per un maggiore comfort d'uso.

Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 3900 offre quotidianamente una sensazione di pulizia professionale, grazie alla sua esclusiva tecnologia di pulizia 3D che oscilla, ruota e pulsa per rimuovere fino al 100% in più di placca, contribuendo a mantenere gengive più sane rispetto ad uno spazzolino manuale. Dotato di un sensore di pressione luminoso, vi avverte qualora la pressione applicata sia eccessiva, riducendo automaticamente la velocità e fermando le pulsazioni per proteggere le vostre gengive. Al prezzo di 69,99€, questo set rappresenta un'ottima opportunità per chi è alla ricerca di un'esperienza di pulizia superiore, con l'ulteriore comodità di una lunga durata della batteria e la praticità di avere due spazzolini nella confezione.

