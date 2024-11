Le iconiche ceramiche Thun in offerta per il Black Friday: fino al 50% sui prodotti più amati!

Se siete alla ricerca di oggetti raffinati per decorare la vostra casa durante le festività natalizie o desiderate acquistare regali di qualità a prezzi vantaggiosi, questa offerta di Thun merita tutta la vostra attenzione. L'azienda altoatesina ha infatti lanciato una straordinaria promozione Black Friday con sconti fino al 50% su centinaia di prodotti del suo raffinato catalogo.

Black Friday Thun, chi dovrebbe approfittarne?

Le ceramiche artistiche Thun rappresentano la scelta ideale per chi apprezza l'artigianato italiano di alta qualità e desidera arricchire la propria casa con pezzi dal design intramontabile. La collezione spazia dalle iconiche figure natalizie agli accessori per la cucina, offrendo soluzioni per ogni ambiente domestico e per ogni occasione speciale.

La promozione Black Friday di Thun abbraccia diverse categorie merceologiche: si va dai presepi alle decorazioni natalizie, passando per complementi d'arredo, bomboniere e oggettistica per la casa. Particolare attenzione è riservata alla linea Country, che propone articoli dal design rustico e raffinato, perfetti per creare un'atmosfera accogliente e festosa.

Tra le proposte più interessanti troviamo gli iconici angioletti della linea Sonnellino, disponibili con sconti del 30%, e numerosi elementi della serie Country scontati fino al 40%. Non mancano le proposte per la cucina, come set di piatti, bicchieri e posate, e orologi, tra cui spunta l'orologio quadrifoglio per la cucina in sconto del 40%, prodotti ideali per chi desidera rinnovare la propria tavola con elementi di design senza tempo.

Con sconti che arrivano fino al 50% sul prezzo di listino, questa promozione rappresenta un'occasione imperdibile per chi desidera acquistare prodotti Thun di alta qualità a prezzi vantaggiosi. La varietà del catalogo e la profondità degli sconti rendono questa iniziativa particolarmente interessante sia per i collezionisti che per chi si avvicina per la prima volta al mondo Thun, con la possibilità di spedizione gratuita per ordini superiori a 79€!

