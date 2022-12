Ora che siamo vicinissimi al Natale ed ai festeggiamenti di fine anno, si avrà più tempo per navigare sul web. Ciò però aumenterà il rischio di imbattersi in potenziali pericoli per la propria privacy, ed ecco perché avere una buona VPN è, in questo periodo, ancora più importante.

Le migliori VPN sono chiaramente a pagamento, ma con i saldi di Natale potrete attivare diversi piani di abbonamento a prezzi stracciati, con la certezza di mantenere la propria privacy al sicuro per un mese, un anno o due. Vi potrebbero interessare quindi le offerte rilasciate da NordVPN riguardanti il piano annuale e biennale, con percentuali di sconto fino al 63% e mesi extra in omaggio.

Come spesso accade, il piano più conveniente è quello biennale, nonché la versione VPN più completa che, nel caso di NordVPN, include 1TB di spazio di archiviazione cloud crittografato e il Data breach scanner, che vi avvisa qualora le vostre password, indirizzi e-mail e carte di credito siano state violate, con suggerimenti su come proteggervi da questi attacchi informatici che, spesso, ricevono anche le più grandi aziende.

Pur non essendo un antivirus, NordVPN funge anche da anti-malware, analizzando i file prima che vangano scaricati e salvati sull’hard disk o SSD, cancellandoli automaticamente qualora siano pericolosi. Ben più di una VPN dunque, come testimonia anche la presenza di un password manager, che esegue il backup dei vostri dati di login su tutti i dispositivi per poi recuperarli al momento del bisogno, permettendovi di non dover più ricordare le password complesse o di recuperarle da qualche foglio di testo memorizzato su una partizione, fogli di testo che potrete quindi eliminare, diminuendo ulteriormente il rischio che malintenzionati possano accederci.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina promozionale, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, poiché non è detto che si ripresenti subito dopo le festività natalizie.

