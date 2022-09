Se siete alla ricerca di una sedia da gaming con tutti i crismi, che vi permetta di giocare, lavorare o studiare comodamente, ma ad un prezzo da Black Friday, allora fermatevi qui perché questa è un’offerta davvero ottima, ed a cui non dovreste affatto rinunciare!

Nel contesto delle numerose offerte della Amazon Gaming Week, infatti, vi segnaliamo oggi la presenza dell’ottima sedia da gaming Newskill Nayuki che, dal prezzo di partenza di 119,95€, è ora in sconto a 89,99€! Un affare, specie perché è davvero raro riuscire ad accaparrarsi una buona sedia da gaming ad un prezzo inferiore ai 90 euro, soprattutto allo stato attuale del mercato.

Disponibile in 5 differenti colori, tutti scontati a 89,99€, la Newskill Nayuki è una sedia da gaming comoda ed ergonomica, progettata per offrire il massimo del comfort ad un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente.

Imbottita in morbida schiuma memory foam, la Newskill Nayuki si distingue dalla concorrenza per la sua seduta spaziosa e per lo schienale leggermente curvo, progettato per garantire un ottimo sostegno ed una posizione del corpo corretta e comoda, così da non affaticare lombi, schiena e collo, neanche dopo lunghe sessioni di gioco, studio o lavoro.

Oltre a ciò, il design incorpora di serie un comodo poggiatesta nel suo schienale curvo, con un disegno che è progettato per adattarsi alla naturale curvatura della schiena, onde evitare affaticamento o peggio. Ottimi anche i braccioli, imbottiti e confortevoli, studiati per accompagnare in modo naturale i movimenti dell’avambraccio qualora, ad esempio, si passi molte ore utilizzando un mouse o una tastiera.

Reclinabile ed in grado di sostenere fino ad un massimo di 150 Kg, la Newskill Nayuki è una sedia comoda, economica ed ergonomica e, senza dubbio, rappresenta un ottimo affare nel contesto di questa Amazon Gaming Week, giacché trovare una sedia comoda e funzionale a meno di 90 euro è un’occasione molto rara!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’acquisto, invitandovi ad approfittare dell’ottimo prezzo proposto, prima che esso torni alle origini o, peggio, che il prodotto vada esaurito!

