Rasoi elettrici | I migliori di aprile 2021

Gli accessori per la cura del viso sono particolarmente importanti, e sulle pagine di Tom’s Hardware Italia ne abbiamo discusso molto, come per il caso dei migliori tagliacapelli presenti in commercio. In questo articolo, invece, vogliamo fare una rassegna dei migliori rasoi elettrici, cosicché possiate acquistare la migliore soluzione in base alle vostre esigenze.

I rasoi elettrici sono strumenti che permettono di curare quanto più possibile il proprio viso, in particolare la barba. Sul mercato esistono vari tipi, ciascuno dei quali si adatta ad uno o più tipologie di viso. Pertanto, districarsi con i tanti modelli presenti in commercio è diventata un’impresa ardua, anche per i professionisti del settore. Di conseguenza, in questo nuovo speciale articolo andremo a vedere i migliori rasoi elettrici, cosicché possiate effettuare un acquisto consapevole.

Il nostro punto di riferimento è Amazon Italia, perché assicura innanzitutto una spedizione veloce (talvolta anche di un solo giorno) e una garanzia post-vendita da non trascurare. Senza indugiare oltre, vi lasciamo alla rassegna dei prodotti augurandovi una buona lettura e un buono shopping.

I migliori rasoi elettrici

SweetLF Wet & Dry

Come primo prodotto di questa guida all’acquisto vi consigliamo di dare uno sguardo al rasoio elettrico SweetLF Wet & Dry. Si tratta di un prodotto che vanta la ricarica rapida, e dunque può operare fino a 100 minuti di utilizzo con una sola ricarica di un ora. Possiede inoltre una testina flessibile, in grado di seguire ogni movimento in diverse direzioni per offrire una rasatura più confortevole. Essendo inoltre un rasoio water-proof, può essere risciacquato sotto l’acqua corrente e al contempo migliorare il comfort di rasatura. Il tutto ad un prezzo vantaggioso.

Philips Series 1000

Il rasoio elettrico Philips Series 1000 è uno dei pochi prodotti di questo segmento di mercato ad offrire una rasatura semplice e pratica. Tutto questo avviene grazie alle testine Flex 4D, che si adattano facilmente alle curve del volto per un contatto delicato con la pelle. Inoltre, possiede delle lame denominate “PowerCut” per garantire un’ottima precisione. Al suo interno è custodita una batteria che assicura un’autonomia di 45 minuti con un’ora di ricarica completa. Disponibile ad un prezzo di circa 50 euro, questo rasoio rappresenta un ottimo investimento per la cura del viso.

Braun Series 3 Shave&Style

Il rasoio Braun Wet&Dry è progettato per radere, rifinire e definire i contorni della barba. Si tratta di un prodotto che vanta tre lame flessibili, che si adattano a tutte le tipologie di barba e fornisce un ottimo contatto con la pelle anche in tutte quelle aree un po’ particolari come il mento e il naso. La sua dotazione iniziale prevede dei pettini che permettono di regolare la lunghezza della barba e possono dunque rifinirla o dare un effetto da “barba trascurata” (1-7 millimetri). Il suo prezzo di vendita, qualora foste interessati, è di circa 70 euro.

Braun Series 5

Se siete alla ricerca di uno dei rasoi elettrici più completi vi consigliamo di dare uno sguardo al Braun Series 5. Si tratta di un rasoio che facilita la rasatura, grazie alle due tre lame flessibili. Sviluppando seguendo il sistema EasyClean, il Series 5 consente una pulizia rapida e semplice, senza rimuovere la testina. Al suo interno è presente una batteria al litio che fornisce fino a tre settimane di rasatura e una ricarica rapida di 5 minuti. Questo rasoio elettrico per uomo è completamente immune all’acqua grazie alla tecnologia Wet&Dry. La confezione di vendita include un rasoio uomo Series 5 color menta, un regolabarba, una base di ricarica, un cappuccio di protezione, un alimentatore smart e una spazzolina di pulizia. Il tutto a circa 100 euro.

Philips OneBlade

Philips OneBlade non è un semplice rasoio, ma bensì è “OneBlade”. Secondo il produttore, rappresenta uno strumento all-in-one che offre un’alta precisione e ottime performance su qualunque tipologia di pelle e viso. Rispetto a tantissimi prodotti della categoria, questo rasoio vanta una doppia direzione di taglio ed è possibile utilizzarlo su pelle asciutta o bagnata, con o senza schiuma, anche sotto la doccia. All’interno della confezione, oltre al rasoio elettrico, ci sono: tre pettini regolabarba ad aggancio (1, 3, 5 mm), una lama di ricambio extra e un cappuccio di protezione. Il prezzo di vendita è piuttosto variabile, ma potreste trovarlo in un range di prezzo che va dai 35 ai 50 euro.

Braun Series 7

Come ultimo prodotto di questa guida all’acquisto, vogliamo presentarvi uno dei top di gamma della categoria: il Braun Series 7. Si tratta di un rasoio elettrico con testina completamente flessibile, che gli consente adattarsi a 360 gradi al viso, per una rasatura profonda e uniforme. Dotato di tecnologia AutoSense, che riconosce e si adatta alla densità della barba, rimuove più peli ad ogni passata rispetto ad ogni altro prodotto di questo segmento di mercato. La batteria al litio inoltre fornisce fino a tre settimane di rasatura e vanta la tecnologia di ricarica rapida. Naturalmente, questo rasoio è impermeabile. La dotazione iniziale prevede il rasoio nella colorazione blu, un rifinitore di precisione, una custodia da viaggio, un alimentatore smart e una spazzolina di pulizia. Per quanto concerne il prezzo di vendita, è disponibile a circa 200 euro.

Come scegliere i migliori rasoi elettrici

Dopo la consueta rassegna di prodotti, vi spieghiamo di seguito quelle che sono le caratteristiche da ricercare prima di effettuare un acquisto. Grossomodo, le specifiche sono:

Qualità e velocità di taglio

Tecnologia

Alimentazione

Accessori

Qualità e velocità di taglio

Uno dei fattori più importanti è la qualità del taglio, oltre alla velocità dello stesso. Questi due parametri consentono di ottenere una delicatezza sulla pelle da non sottovalutare, per non incorrere a tutti quei problemi come irritazione e secchezza. Per tanto, vi consigliamo di acquistare un rasoio con una testina felssibile, che segua tutte le forme del viso e che possa sollevare il pelo durante il taglio.

Tecnologia

Sul mercato esistono tre tipologie di rasoi: quelli a lamine, quelli a testine rotanti e i cosiddetti “OneBlade”. Essendo un aspetto per lo più personale, bisogna tenere in mente le proprie esigenze prima di effettuare l’acquisto.

Alimentazione

L’alimentazione rientra tra gli aspetti più importanti di un rasoio elettrico. In commercio infatti esistono due tipologie di prodotti, quelli con batteria e quelli con filo. Crediamo che la comodità di avere una soluzione con batteria sia la più azzeccata, motivo per cui consigliamo di acquistare rasoi con batteria al litio, meglio se con ricarica rapida.

Accessori

Ultimo, ma non per ordine d’importanza, è la dotazione di accessori. Acquistare dunque un prodotto che includa alcuni accessori è assai importante perché permette di ottenere un risparmio su eventuali acquisti futuri.