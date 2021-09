Sconti fino al 21% sulle lampadine Philips HUE!

Dopo le consuete offerte giornaliere e la riapertura delle prenotazioni di Nintendo Switch OLED, Amazon ha inaugurato recentemente un’altra iniziativa, questa volta rivolta a tutti coloro che desiderano acquistare le migliori lampadine smart in circolazione, vale a dire le Philips HUE. In questo articolo vi mostreremo le soluzioni in offerta realizzate da Philips, ma prima vogliamo precisare che la promozione terminerà allo scoccare della mezzanotte, dunque vi consigliamo di affrettarvi per non perdere questa grossa opportunità.

La lista dei prodotti in offerta è piuttosto variegata, infatti sono presenti soluzioni sia da abbinare ad un elettrodomestico sia quelli da installare direttamente nella presa E27. Tra le varie offerte, vogliamo segnalarvi quella relativa al “Philips Hue White and Color Ambiance Starter Kit” che comprende due lampadine smart con bluetooth. Originariamente venduto a 139,90€, quest’oggi è acquistabile a “soli” 110,99€, grazie ad uno sconto del 21% dal prezzo consigliato dal produttore.

Questo particolare bundle, come abbiamo ribadito nel precedente paragrafo, include due lampadine smart dalle ottime potenzialità, poiché possono rappresentare due ottimi prodotti per illuminare una stanza oppure un ambiente domestico. Grazie alla funzioni smart, è possibile impartirgli qualsiasi ordine da molteplici dispositivi abilitati, come smartphone, tablet, smart TV e persino dal PC. In alternativa, è necessario possedere anche il Bridge Hue, ma in questo caso è incluso in confezione.

Le possibilità di utilizzo sono praticamente infinite, dato che l’applicazione proprietarie consente di utilizzare queste lampadine in molteplici modi. Tra queste, troviamo la possibilità di sfruttare questi due gioiellini hi-tech come sveglie. Insomma, si tratta di un pacchetto completo che vi permetterà di illuminare la vostra abitazione in modo creativo ed unico.

Ciò detto, questo non è l’unico prodotto compatibile questa particolare iniziativa di Amazon, motivo per cui vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, così da poter trovare la soluzione perfetta per voi. Infine, prima di lasciarvi alla nostra piccola selezione di prodotti e al vostro acquisto, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri canali Telegram, ciascuno dedicato a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

