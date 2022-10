Se siete alla ricerca di una VPN giovane, ma non per questo meno affidabile, dovreste valutare Atlas VPN. Fondata soltanto nel 2019, è riuscita in breve tempo a dimostrarsi un ottimo servizio, da spingerci ad aggiungerlo nella nostra guida dedicata alle migliori VPN del 2022.

Un provider ottimo che, non contento forse della popolarità raggiunta, ha deciso di tagliare il costo dei vari abbonamenti, in particolar modo quello relativo al piano biennale, sottoscrivibile per un tempo limitato a soli 1,81€ al mese. Un risparmio notevole, soprattutto se lo si guarda dopo due anni, quando invece di 232,56€ pagherete soltanto 43,37€.

App Windows - Photo credit: Atlas VPN

A seguito di questo sconto superiore all’80%, Atlas VPN è forse oggi la VPN più economica a cui potete abbonarvi, almeno finché l’offerta rimarrà attiva. Ma cosa si è in grado di fare dopo essersi iscritti al servizio? Tutto ciò che si può fare con una delle migliori VPN, ossia navigare nel web senza rischiare furti di identità, sbloccare film e serie TV in lingua originale su piattaforme come Netflix, Prime Video e Disney+ dove, tra l’altro, è assicurato uno streaming veloce in 4K e, in generale, aggirare qualsiasi censura governativa.

Tutto ciò senza mai essere esposti a rischi o a limitazioni dati, grazie a tecnologie leader del settore, come il Kill Switch e il protocollo WireGuard. Atlas VPN si farà poi apprezzare per l’assenza di limiti relativi al numero di account connessi simultaneamente, quindi potrete connettervi ad alcuni dei server più veloci del pianeta tramite computer, smartphone, tablet e smart TV. I siti che visitate sono pieni di pubblicità invasiva? Atlas VPN ha pensato anche a questo, integrando una sorta di Adblocker in grado di limitare fortemente le schermate più invasive che, spesso, sono anche la causa di una navigazione web lenta.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere quando terminerà.

