Dopo una settimana piena di offerte imperdibili, che hanno permesso a settembre di iniziare col botto, portiamo alla vostra attenzione una recente proposta rilasciata da eBay, che vi permetterà di acquistare una smart TV da 43 pollici dalle buone prestazioni e prodotta da un noto produttore al miglior prezzo.

Parliamo di Philips 43PUS7406, un televisore moderno che si farà apprezzare anzitutto per i bordi sottilissimi e per il telecomando ricco di tasti rapidi, tra cui quelli numerici, acquistabile oggi a soli 299,00€ anziché 549,00€. Un ribasso quasi del 50% per un modello che saprà soddisfare le esigenze della maggior parte delle persone, a cominciare con l’offrire la risoluzione 4K fino ad arrivare ai vari supporti HDR, che consentiranno di godervi appieno i contenuti disponibili sulle varie piattaforme di streaming e non solo.

A prescindere dal contenuto riprodotto, la Philips 43PUS7406 saprà offrire immagini sempre vivaci, accompagnate da un audio pulito e coinvolgente, in grado di simulare persino le tracce multicanali del Dolby Atmos. Una smart TV capace quindi di sorprendere il telespettatore a un prezzo forse mai così conveniente, a maggior ragione se si guardano i contenuti compatibili con il Dolby Vision, un supporto che non si trova facilmente su questa fascia di prezzo e che questo modello Philips riesce a riprodurre senza problemi. Con il Dolby Vision, infatti, tutta la scena di un film sarà più realistica, con ombre profonde e superfici luminose.

Con la latenza che diminuisce automaticamente non appena si collega una console alla porta HDMI, la Philips 43PUS7406 si appresta ad essere una buona smart TV anche per chi intende giocare su uno schermo più grande rispetto al classico monitor, risparmiando cifre importanti anche da questo punto di vista se si considera il costo medio dei migliori monitor da gaming.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta di eBay, invitandovi ad approfittare dell’ottimo prezzo proposto prima che esso torni alle origini o prima che le scorte di questa smart TV si esauriscano.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!