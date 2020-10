Sneakers e scarpe sportive: le migliori offerte del Prime Day 2020

L’Amazon Prime Day 2020 è ormai entrato nel vivo e tra le tantissime offerte che si possono trovare, adesso è arrivato il momento di proporvi quelle riguardanti le scarpe e le sneakers, visto che alcune proposte sono davvero molto interessanti, specie per ciò che concerne i brand coinvolti!

Stiamo parlando di marchi come Vans, Timberland e Adidas, con offerte relative non solo le classiche sneakers, ma diversi altri tipi di calzature, sia per adulti che per bambini, con proposte caratterizzate da tgli di prezzo che possono raggiungere, in certi casi, persino il 50% del prezzo originale, a patto – ovviamente – che siate iscritti ad Amazon Prime, senza il quale le offerte del Prime Day 2020 vi saranno precluse! Il nostro consiglio? Non perdete un istante ed iscrivetevi subito al servizio, specie considerato che i primi 30 giorni sono gratis per quanti non hanno mai goduto dei privilegi dell’abbonamento!

Oltre alle pagine dedicate a singoli brand, come ad esempio quella dedicata alle scarpe Lumberjack che possono avere sconti vicini al 50%, ci sono anche pagine suddivise in categorie, tra le quali vogliamo citare sicuramente quella dedicata alle scarpe e alle sneakers da sport, con scarpe prodotte da Vans, PUMA o Under Armor o quella sulle scarpe da donna di marche come Crocs, Fila e Bugatti, entrambe le pagine con sconti che possono superare anche il 50%. E se cercate qualcosa pensato per l’inverno sappiate che ci sono tantissimi stivali, scarpe da escursionismo e scarponcini pronti ad essere vostri col 30% di sconto nella pagina dedicata, con prodotti di marche importanti come Clarks, Geox o Timberland.

Queste sono solo alcune delle offerte dedicate alle scarpe disponibili per il Prime Day 2020 , e per questo vi invitiamo a visitare la pagina dedicata alle scarpe su Amazon; vi attendono migliaia di calzature in sconto tra cui scegliere! Infine, prima di lasciarvi alla scelta del vostro prossimo televisore, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

