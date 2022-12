Se volete regalarvi un nuovo smartphone o qualsiasi altro tipo di dispositivo o elettrodomestico a marchio Xiaomi per quest’ultima parte dell’anno, allora ecco la promozione che dovrebbe finalmente farvi acquistare il prodotto di vostro interesse a un prezzo d’occasione. Su eBay, infatti, proprio da oggi è partita un’iniziativa dedicata al noto produttore cinese, che si va ad aggiungere alla già ottima promozione dedicata agli articoli di Natale.

Per questa occasione, il portale ha rilasciato il coupon “XIAOMIDAYSDIC22” che, come detto, potrà essere utilizzato su una selezione di prodotti Xiaomi, tra cui smartphone, smart TV, aspirapolvere e molto altro. Insomma, ci sono tutte le carte in regola per permettervi di regalarvi o regalare per Natale un dispositivo moderno e di tutto rispetto a un prezzo vantaggioso. Il coupon sarà valido fino al 25 dicembre e consentirà di farvi risparmiare il 15% per un massimo di 50 euro.

Se siete interessati a uno smartphone, il coupon “XIAOMIDAYSDIC22” sarà particolarmente conveniente sul Redmi Note 11 Pro Plus, visto che potrete acquistarlo a soli 319,00€. Quella appena citata è tra le offerte più vantaggiose, non solo per quanto concerne questa promozione, ma di tutto il web, pertanto non dovreste indugiare troppo poiché le scorte potrebbero terminare presto.

Ciò detto, Redmi Note 11 Pro Plus è lo smartphone di punta della fascia media di Xiaomi, erede di una delle serie più apprezzati dagli appassionati, non solo dell’azienda cinese ma di tutto il panorama degli smartphone. La serie Redmi Note di Xiaomi, infatti, ha messo da sempre in primo piano il rapporto qualità/prezzo e lo ha fatto anche con l’ultimo modello, implementando hardware e tecnologie moderne a un prezzo accessibile. Troviamo infatti una ricarica rapida a 120W, un ottimo display AMOLED luminoso anche sotto la luce del sole e uno degli ultimi chip Mediatek, che non hanno niente a che vedere con quelli di alcuni anni fa, in quanto non soffrono più di scarse prestazioni e di una poca efficienza rendendo, di fatto, Redmi Note 11 Pro Plus tra i migliori smartphone tra 300€ e 450€.

Un dispositivo, dunque, che rispecchia appieno le esigenze dell’utente medio spingendosi, in alcuni casi, anche oltre, facendo addirittura meglio di alcuni top di gamma. L’esempio più lampante è la già citata ricarica rapida da ben 120W, che permette di ricaricare le due unità da 2250 mAh in soli 15 minuti. Praticamente con questo smartphone non avrete mai problemi di autonomia.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport.

N.B: inserire il coupon “XIAOMIDAYSDIC22” per ricevere lo sconto extra del 15%. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di completare il pagamento.

Termini e condizioni

Codice: XIAOMIDAYSDIC22

Valore Coupon: 15%

Sconto massimo per utilizzo: 50€

Numero max di utilizzi per utente: 1

Inizio: 12 dicembre 2022 ore 9:00

Fine: 25 dicembre 2022 ore 23:59

Coupon valido solo sui prodotti inclusi nella promozione

Si applicano termini e condizioni

