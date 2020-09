Spider-Man Miles Morales: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Aggiornamento 30 settembre 2020: aggiunti nuovi store e edizioni dell’atteso titolo!

Se siete tra i fortunati che sono riusciti a prenotare una PS5, avrete sicuramente bisogno di qualche bel titolo con cui inaugurare l’attesa piattaforma da gioco nipponica e immergervi finalmente nella cosiddetta next-gen. Se Demon’s Souls, che potete in ogni caso trovare qua al miglior prezzo, non fa per voi, ad accendere il vostro interesse potrebbe essere Spider-Man Miles Morales, ossia lìavventura esclusiva PS5 che ci permetterà di metterci dei panni del noto supereroe. Spider-Man Miles Morales sarà disponibile fin dal lancio della console, ossia il prossimo 19 novembre, ma può essere acquistato fin da ora a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Spider-Man Miles Morales andrà a coprire un arco narrativo completo, che si focalizzerà principalmente sul personaggio di Miles. Il che vuol dire che, nonostante si tratti di una sorta di spin-off, Spider-Man Miles Morales è comunque un gioco completo. A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che in questa nuova avventura troverà spazio anche Peter Parker, che farà coppia con il protagonista in alcune apparizioni. Da non dimenticare è infine l’aspetto tecnico, con l’attesa esclusiva Sony che sfrutterà le potenzialità di PS5 e sarà dotato anche di Ray Tracing.

Nell’Ultimate Edition del titolo, oltre che l’atteso Miles Morales, sarà contenuta anche una versione migliorata e ottimizzata per sfruttare le potenzialità di PS5 del primo Marvel Spider-Man uscito originariamente su PS4. Nell’attesa del 19 novembre potete in ogni caso buttarvi avanti e prenotare Spider-Man Miles Morales a quello che è il migliore prezzo sul mercato.

