The Medium: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

The Medium è senza ombra di dubbio alcuno uno dei giochi più interessanti di questo inizio 2021. Come abbiamo raccontato anche nella nostra recensione, infatti: “The Medium è, a mani basse, una delle migliori esperienze thriller/horror, da qualche anno a questa parte”. Un’investitura decisa, per un’opera che, nonostante sia uscita sul mercato solo pochi giorni fa, potete già da ora portarvi a casa a un prezzo decisamente minore di quello di listino.

The Medium è infatti fin da ora acquistabile a soli 29,98€, con oltre 20 euro di sconto rispetto al prezzo di listino, su Eneba nella versione PC o a poco più, ossia a 32,99€ su Instant Gaming per la versione Microsoft Store compatibile anche con le nuovissime Xbox Series S e Xbox Series X. Ovunque vogliate giocare a The Medium, è già insomma possibile farlo risparmiando diverse decine di euro.

Nel caso non vogliate acquistare The Medium direttamente, vi ricordiamo che l’ultima riuscita fatica di Bloober Team è inoltre disponibile all’interno del Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft che permette di giocare a una lunga serie di giochi tramite abbonamento mensile. Un servizio incredibile, a cui potete abbonarvi fin da ora come sempre al miglior prezzo sul mercato. Se volete solamente The Medium, di seguito potete invece trovarlo al prezzo più basso sul mercato.

