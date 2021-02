Tornano le offerte eBay dedicate ai videogiochi!

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte della giornata, vi segnaliamo ora che tra le pagine delle offerte di eBay c’è di nuovo spazio anche per il gaming, con alcuni ottimi sconti relativi ai giochi su console! Certo, dobbiamo ammettere che le opzioni non sono moltissime ma, tra queste, c’è molto spazio per titoli recenti ed apprezzatissimi, come Spider-Man: Miles Morales, una sorta di sequel 1.5 dello straordinario Spider-Man già uscito su PlayStation 4 ad opera di Insomniac, e del controverso (ma non per questo trascurabile) Cyberpunk 2077 che, al netto di una valanga di problemi post lancio, resta comunque una delle più significative esperienze narrative degli ultimi anni.

Se poi volete andare sul sicuro, investendo il vostro denaro per un titolo che saprà regalarvi una mezza infinità di ore di divertimento, allora vi suggeriamo di prendere in considerazione il bellissimo Assassin’s Creed Valhalla, disponibile su eBay al prezzo di soli 49,90€ per old gen, e di 59,90€ per PlayStation 5! Certo, non il prezzo più basso di sempre per un gioco che, proprio di recente, era disponibile a prezzo scontato direttamente sul portale Ubisoft tuttavia, visto il nuovissimo aggiornamento dedicato alle “Razzie Fluviali”, l’acquisto è più consigliato che mai.

Oltre a risolvere moltissimi dei bug del gioco, il nuovo update gratuito ha infatti aggiunto una nuova attività al gioco, ovvero quella delle razzie a degli avamposti lungo i fiumi dell’Inghilterra che, ampliando la formula di quanto già visto nel gioco alla sua uscita, permetteranno ora di visitare regioni inesplorate dell’Inghilterra, onde ottenere nuovi bottini ed affrontare nuove sfide, il tutto gratuitamente!

Si tratta di una corposa aggiunta al gioco che, per altro, con il medesimo update ha ricevuto anche nuove armature, nuove skill e un generale lavoro di pulizia del codice, in quello che è stato – di per sé – uno dei più apprezzati capitoli della fortunata saga di Assassin’s Creed.

Grazie alla sua ambientazione norrena, Assassin’s Creed Valhalla è stato infatti uno dei migliori lanci di sempre per la serie, pur essendosi in parte scostato dal lavoro inaugurato da Origins, ma restando fedelmente ancorato alla sua fascinazione per la storia e per l’esplorazione. Protagonista di questa nova avventura è Eivor, un guerriero norvegese del IX Secolo impegnato nella conquista dei vari regni dell’Inghilterra e che, nel corso del suo viaggio, finirà per imbattersi nelle trame di Assassini e Antichi.

Forte di combattimenti, esplorazione e di un meraviglioso senso di scoperta, Assassin’s Creed Valhalla è un titolo davvero consigliatissimo a tutti, anche a chi non è proprio avvezzo ai titoli open world. Con il nuovo update gratuito ed il prezzo scontato proposto anche per PS5, Valhalla potrebbe essere il gioco che state cercando per riempire questi mesi poveri di uscite visto che, come saprete, il mercato dei videogiochi è – purtroppo – ancora ristagnante a causa della terribile emergenza sanitaria abbattutasi sul pianeta.

Ciò detto, Assassin’s Creed Valhalla non è il solo gioco in sconto in questa nuova tornata promozionale di eBay, ed ecco perché vi rimandiamo direttamente alla pagina con tutti i giochi in offerta, così che possiate acquistare quello che più si confà ai vostri gusti. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

