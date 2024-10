Trasforma il tuo salotto in un cinema privato con questa smart TV Samsung, oggi in SUPER SCONTO!

Se state cercando una smart TV che elevi la vostra esperienza di intrattenimento, la Samsung QE55S85DAEXZT è la scelta ideale, soprattutto ora che è disponibile su Amazon a soli 998,99€ con un incredibile sconto del 41% rispetto al prezzo di listino di 1.699€. Grazie alla sua tecnologia OLED 4K, questo modello offre una qualità visiva straordinaria, con colori vividi e neri profondi, rendendo ogni immagine spettacolare. Il processore NQ4 AI Gen2 integrato, insieme all'AI 4K Upscaling, garantisce una resa perfetta anche per contenuti di risoluzione inferiore, offrendo un'immagine sempre nitida e dettagliata.

Samsung QE55S85DAEXZT, chi dovrebbe acquistarla?

La Samsung QE55S85DAEXZT è perfetta per chi cerca un'esperienza visiva senza compromessi. Con il suo display da 55 pollici e la tecnologia OLED HDR, i colori appaiono realistici e le ombre profonde, grazie al Real Depth Enhancer che aggiunge un notevole senso di profondità. Per i videogiocatori, la frequenza di aggiornamento a 120 Hz e la tecnologia Motion Xcelerator assicurano fluidità nelle scene di azione più frenetiche, riducendo al minimo lag e stuttering, supportata dalla modalità Game Hub e da FreeSync Premium. Il tutto è potenziato dal supporto di HDMI 2.1, che vi consente di sfruttare appieno le ultime console di gioco.

Non solo qualità video, ma anche audio immersivo grazie alla tecnologia Object Tracking Sound Lite (OTS Lite), che segue l'azione sullo schermo, offrendovi un'esperienza sonora tridimensionale. Inoltre, la funzione Q-Symphony consente di sincronizzare la TV con una soundbar compatibile, migliorando ulteriormente l'audio. Con il supporto per assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, questa TV si trasforma in un vero hub per la gestione della casa intelligente, grazie alla compatibilità con SmartThings.

Con il suo design elegante in Graphite Black, la Samsung QE55S85DAEXZT non solo migliorerà l'aspetto del vostro salotto, ma vi permetterà anche di gestire facilmente i vostri contenuti grazie al Tizen OS. Approfittate ora di questa offerta esclusiva e trasformate la vostra esperienza di intrattenimento con una delle migliori tecnologie OLED sul mercato. Affrettatevi, con uno sconto del 41% e un prezzo di soli 998,99€, questa offerta è imperdibile!

Vedi offerta su Amazon