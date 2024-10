Vuoi incontrare Valentino Rossi? Acquista una lattina Monster e partecipa al concorso!

Se siete appassionati di motociclismo e fan di Valentino Rossi, il nuovo concorso di Monster è un'opportunità da non perdere. Fino al 30 novembre, avete la possibilità di vincere due biglietti per assistere alla 100km dei Campioni, un evento che si svolgerà al famoso Ranch di Tavullia e, cosa ancora più emozionante, incontrare il leggendario pilota. Partecipare è semplice e divertente e, come avrete letto, il premio è davvero imperdibile.

Come partecipare al concorso

Per partecipare al concorso, sarà necessario effettuare un acquisto in uno dei punti vendita autorizzati. Questi includono le insegne Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Contact, Carrefour Express, oltre a Spazio Conad, Conad Superstore, Conad, Conad City, Margherita, TuDay e Sapori&Dintorni. È anche possibile effettuare l'acquisto online su spesaonline.conad.it, dove il servizio è attivo. Tuttavia, i punti vendita della Sicilia sono esclusi dall’iniziativa. Per ogni acquisto, basterà comprare una lattina di Monster Energy da 500 ml in uno dei gusti disponibili e conservare lo scontrino.

I premi in palio sono davvero emozionanti. Saranno assegnati tre premi in modalità instant win, ciascuno costituito da due biglietti per assistere alla 100km dei Campioni, il cui valore complessivo è di 200€. L'evento si terrà verso metà gennaio 2025, con la data esatta che sarà comunicata inseguito ai vincitori. Questo è un evento che celebra il motociclismo e offre l'opportunità di vedere da vicino i migliori piloti, ma soprattutto di incontrare Valentino Rossi, un sogno per molti fan.

Una volta effettuato l'acquisto, per scoprire se siete tra i fortunati vincitori, dovrete registrarvi sul sito dedicato al concorso. Dopo aver inserito i dati richiesti, potrete sapere subito se avete vinto. Non perdere tempo: acquistate la vostra lattina di Monster Energy, partecipate al concorso e preparatevi a vivere un'esperienza indimenticabile al Ranch di Tavullia!

Leggi il regolamento