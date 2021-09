Apophis non colpirà la Terra ma potrebbe ugualmente avere un grande impatto scientifico

Nel 2029 la Terra sarà sfiorata da Apophis, un asteroide di enormi dimensioni, che sarà così luminoso che circa 2 miliardi di persone saranno in grado di vederlo ad occhio nudo. Diventando visibile per la prima volta nell’emisfero australe, l’asteroide apparirà come una stella luminosa che attraversa il cielo da est a ovest, passando inizialmente sopra l’Australia, poi l’Oceano Indiano, e infine attraversando l’equatore sopra l’Africa.

Fortunatamente, questo evento spettacolare e storico non sarà così grave come pensavano una volta gli esperti. Inizialmente, gli scienziati non erano sicuri se il passaggio di Apophis avrebbe provocato una collisione con la Terra. Anche quando questo rischio è stato escluso però, i ricercatori non hanno potuto escludere la possibilità che gli effetti gravitazionali della Terra potessero influenzare l’asteroide in modo tale che una delle sue prossime visite possa provocare un impatto, qualcosa che è stata esclusa solo quest’anno.

“Apophis è nella categoria degli asteroidi potenzialmente pericolosi (PHAs) – asteroidi con orbite che li portano molto vicino alla Terra ora e per secoli in futuro”, ha detto Richard Binzel, professore di scienze planetarie al Massachusetts Institute of Technology di Cambridge. “Ciò che rende Apophis il simbolo di tutti gli asteroidi potenzialmente pericolosi è che passerà più vicino alla Terra di qualsiasi grande asteroide in questo decennio”.

Classificato come un “S-Type” o asteroide di tipo stoney, secondo la NASA, Apophis contiene un mix di metalli come nichel e ferro. Si ritiene che la sua forma sia allungata e composta da due lobi, quasi come una nocciolina spaziale rocciosa.

“Apophis è un pezzo di un pianeta del sistema solare primitivo – un blocco planetario che non si è mai coalizzato in uno dei pianeti del nostro sistema solare. È stato immagazzinato nella fascia degli asteroidi per 4,6 miliardi di anni e potrebbe essere un frammento di un asteroide più grande che si è rotto in una collisione nella fascia degli asteroidi”, ha detto Binzel. “Quella collisione potrebbe aver gettato il frammento che chiamiamo Apophis su una traiettoria che ha portato alla sua orbita attuale che si avvicina molto alla Terra”.

Prevedere le conseguenze dell’impatto tra il nostro pianeta e un asteroide delle dimensioni, della forma e della densità di Apophis non è un compito facile. Certamente non c’è nulla di simile nella documentazione geologica del nostro pianeta – altri impatti sono stati molto più grandi, come quello con Chicxulub che ha colpito la Terra 66 milioni di anni fa – o molto più piccoli. Inoltre, ci sono molti fattori che devono essere considerati quando si stima il danno che potrebbe derivare da una tale collisione. Questi fattori includono le dimensioni, la densità e la massa dell’asteroide, nonché l’angolo e la velocità con cui l’asteroide colpisce.

“Abbiamo eseguito simulazioni di un impatto tra Apophis e la Terra, ma a 340 metri di diametro, l’esito di un impatto su scala Apophis con la Terra è molto incerto”, ha detto Gareth Collins, professore presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Ingegneria presso l’Imperial College di Londra, Regno Unito. Dimensioni e velocità sono i fattori principali, ma anche la natura del sito di destinazione è importante. Se l’impatto si verifica nell’oceano, può generare tsunami pericolosi, a terra, invece, viene prodotta molta più polvere e, naturalmente, un fattore importante è quanto sia vicino l’impatto alle popolazioni umane”.

Collins stima che se Apophis colpisse la Terra una velocità di 20 chilometri al secondo, la velocità media degli impatti degli asteroidi, l’energia rilasciata sarebbe di circa 10 miliardi di miliardi di Joule. “Questo equivale alla resa esplosiva dell’arsenale nucleare globale”, ha detto Collins. “Circa 100.000 volte più dell’energia della meteora di Chelyabinsk e un milione di volte più energia delle bombe sganciate su Hiroshima”.

Lo scenario peggiore per un impatto di queste dimensioni sarebbe se si verificasse vicino a un grande centro abitato o vicino a una costa densamente popolata, ha detto Collins. Se ciò dovesse accadere, deriverebbero conseguenze devastanti da una serie di effetti secondari, come violenti scuotimenti del terreno, intense radiazioni termiche e onde d’urto atmosferiche.