Astronomia, scoperto il primo pianeta che orbita attorno a tre stelle?

A differenza del nostro sistema solare, che consiste in una stella solitaria, si ritiene che la metà di tutti i sistemi stellari, come GW Ori dove gli astronomi hanno osservato il nuovo fenomeno, siano costituiti da due o più stelle che sono legate gravitazionalmente l’una all’altra. Ma nessun pianeta in orbita attorno a tre stelle è mai stato scoperto. Forse fino ad ora.

Utilizzando le osservazioni del potente telescopio ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), gli astronomi dell’UNLV hanno infatti analizzato i tre anelli di polvere osservati attorno alle tre stelle, che sono fondamentali per la formazione dei pianeti, trovando una lacuna sostanziale, ma sconcertante, nel disco circumtriplo. Il team di ricerca ha sondato diverse ipotesi, compresa la possibilità che la lacuna sia stata creata dalla coppia gravitazionale delle tre stelle. Ma dopo aver costruito un modello completo di GW Ori, hanno scoperto che la spiegazione più probabile e affascinante per lo spazio nel disco è la presenza di uno o più pianeti massicci, simili a Giove.

I giganti gassosi, secondo Jeremy Smallwood, autore principale e recentemente laureato in astronomia presso l’UNLV, sono di solito i primi pianeti a formarsi all’interno di un sistema stellare, seguiti poi da quelli rocciosi come la Terra e Marte. Il pianeta stesso non può essere visto, ma la scoperta – evidenziata in uno studio di settembre nel Monthly Notices of the Royal Astronomical Society– suggerisce che questo è il primo pianeta ad orbita circumtripla mai scoperto. Ulteriori osservazioni dal telescopio ALMA sono attese nei prossimi mesi, nella speranza di fornire prove dirette del fenomeno.