Ecco lo smart yacht con autonomia illimitata grazie a idrogeno e solare

Aquon One è un’imbarcazione lunga 19 metri di nuova concezione, in grado di sfruttare l’energia solare per creare il proprio idrogeno, alimentando una trazione elettrica a celle a combustibile per un’autonomia potenzialmente illimitata, purché il sole splenda e il capitano non stia spingendo oltre la velocità di crociera. L’Aquon One potrebbe rivelarsi l’ultimo yacht intelligente di lusso della generazione sostenibile.

L’Aquon One ha un motore elettrico a celle a combustibile da 134 CV in ogni scafo. Swiss Sustainable Yachts (SSY) spiega che ha optato per l’energia a idrogeno a causa della sua leggerezza rispetto alle batterie o ai combustibili fossili, della capacità di stoccaggio di lunga durata e della mancanza di emissioni nocive. Un altro elemento fondamentale per il progetto di Aquon One è la capacità dell’idrogeno di essere creato in modo sostenibile, in questo caso utilizzando un elettrolizzatore ad energia solare che divide l’idrogeno dall’acqua di mare desalinizzata. I 64 mq di pannelli solari che coprono l’hard-top di Aquon One generano tutta l’elettricità necessaria per sviluppare l’idrogeno, che viene poi immagazzinato in serbatoi di carbonio.

L’Aquon One include un piccolo banco batterie per esigenze energetiche a breve termine, sia per la propulsione che per l’uso elettrico a bordo. L’idrogeno, d’altra parte, è compresso e destinato per un uso a lungo termine. SSY afferma che i serbatoi di idrogeno contengono più di 100 volte l’energia di un moderno sistema di batterie a grandezza naturale, offrendo più autonomia e capacità di quanto otterrebbe espandendo le dimensioni della sua batteria.

L’energia solare-idrogeno non è l’unico componente sostenibile del progetto Aquon One. Un sistema di riciclaggio dell’acqua separa l’acqua grigia da quella nera, purifica e dà all’acqua una seconda vita. Il processo di costruzione si basa su metodi e materiali sostenibili, tra cui il bambù. Un tender elettrico assicura che i viaggi più brevi siano silenziosi e privi di emissioni.

A bordo, l’Aquon One è come una casa intelligente ma nel mare, con i suoi 250 mq di spazio abitativo, insieme ad una gestione intelligente dell’energia, comunicazioni all’avanguardia e una suite di elettrodomestici connessi che include frigorifero, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie e altro ancora. Il controllo dei dispositivi mobili semplifica l’aumento della ventilazione, l’abbassamento o l’innalzamento delle tonalità delle finestre o la regolazione dell’illuminazione.

Il layout Aquon One inizia in alto con il flybridge spalancato sotto l’hardtop solarizzato, ospitando uno spazio sociale all’aperto con salotto a forma di U, cucina all’aperto con grill e bar. Il ponte principale è quello in cui i passeggeri potranno godere di spazi sociali interni, tra cui un soggiorno con grandi vetrate e la propria terrazza, una zona pranzo e la cucina principale. Il ponte inferiore ospita le camere da letto comprese quelle degli ospiti, i bagni e gli alloggi dell’equipaggio.

Swiss Sustainable Yachts ha presentato il design Aquon One in occasione di eventi per tutto il 2021 e il mese scorso ha collaborato esclusivamente con l’intermediario marittimo Fraser Yachts, che lo quota a 6 milioni di euro. Il cantiere lettone Latitude Yachts si occuperà della costruzione, e le prime consegne sono previste per il 2023.