La NASA pensa allo sviluppo di un sistema di propulsione termica nucleare

La NASA ha selezionato un’azienda per sviluppare un progetto di reattore a propulsione termica nucleare per l’esplorazione spaziale, un passo verso la produzione e la dimostrazione di motori NTP sicuri, convenienti, affidabili e ad alte prestazioni per i viaggi nello spazio profondo con equipaggio.

In futuro, i progetti potrebbero costituire la base per un prototipo di motore NTP su larga scala. Il finanziamento per questo appalto è stato fornito dalla NASA. Supportato da Blue Origin, GE Hitachi Nuclear Energy, GE Research, Framatome e Materion, il team USNC-Tech si concentra su un approccio progettuale che supporta la producibilità, la facilità di integrazione e distribuzione, l’espansione della missione e, infine, la redditività commerciale.

L’energia nucleare e le tecnologie di propulsione possono consentire viaggi spaziali su una scala e una velocità più grandi che mai. Basandosi sull’eredità dei programmi nucleari statunitensi nello spazio, USNC-Tech e i suoi partner forniranno alla NASA un progetto di reattore NTP pronto per la prototipazione, aprendo la strada all’esplorazione umana sicura di Marte.

“Con PADME, stiamo facendo scelte di progettazione che riducono al minimo i rischi tecnici e i tempi di sviluppo”, ha dichiarato il Dr. Michael Eades, Direttore dell’Ingegneria di USNC-Tech. “Entro la fine del decennio, NTP darà all’umanità una piattaforma per fare cose incredibili oltre l’orbita terrestre bassa, con una mobilità e una flessibilità molto maggiori di quanto abbiamo mai avuto prima”.