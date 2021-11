NASA e Northrop Grumman insieme per sviluppare un nuovo rover lunare

Quando gli ultimi astronauti dell’Apollo decollarono dalla Luna nel 1972, lasciarono dietro di sé tre macchine notevoli in vari siti. Questi Lunar Roving Vehicles (LRV), meglio conosciuti come Lunar Rovers, erano biposto a propulsione elettrica che trasformarono gli sbarchi Apollo da brevi visite a serie missioni di esplorazione. Con un peso di soli 260 kg, il rover poteva muoversi a 18 km/h e trasportare gli astronauti fino a 7,6 km dal sito di atterraggio, estendendo notevolmente l’area che potevano esplorare.

Questi Rover si dimostrarono così utili che quando i piani per il ritorno degli astronauti statunitensi sulla Luna iniziarono a prendere forma, invariabilmente includevano alcune versioni più avanzate. Ora esplorato da diverse aziende e partnership, il nuovo LTV dovrebbe fare molto di più del suo predecessore, avere una durata molto più lunga ed essere in grado di gestire l’intenso freddo della notte lunare quando le temperature possono scendere a -162 ° C in un istante.

La nuova partnership con Northrop Grumman è ancora nelle sue primissime fasi, quindi il suo LTV non è molto più di un concetto e non sono stati rilasciati dettagli sul suo design o specifiche. Ciò che è noto è che i partner sono stati selezionati per le loro singole aree di competenza e lavoreranno insieme per creare un veicolo completamente integrato.

La società Northrop Grumman agirà come appaltatore principale, gestirà l’integrazione dei sistemi, lo stoccaggio del carico, la gestione dell’energia, l’avionica, la navigazione, i sensori, i controlli, la pianificazione della missione, le operazioni e la formazione. Nel frattempo, AVL lavorerà sul sistema di propulsione elettrica, Intuitive Machines fornirà esperienza sui sistemi di atterraggio per consegnare il rover sulla Luna, Lunar Outpost adatterà le tecnologie di mitigazione della polvere e termiche sviluppate per il rover MAPP e fornirà tecniche di prototipazione rapida, e Michelin progetterà un pneumatico airless – un’area in cui ha sviluppato competenze negli ultimi anni.