Perseverance scatta foto sbalorditive dopo il blackout

Perseverance e gli altri veicoli spaziali NASA su Marte hanno dovuto stare fermi per circa due settimane di recente quando il Pianeta Rosso è scivolato dietro il sole dalla prospettiva della Terra. In questo allineamento, noto come congiunzione solare, la nostra stella può corrompere i comandi inviati dalla Terra a Marte, quindi la NASA e altre agenzie spaziali preferiscono non rischiare.

Ma Marte è tornato in vista per i controlli delle missioni in tutto il mondo, incluso quello di Perseverance, che ha sede presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California. Così il robot a sei ruote si è svegliato e ha ripreso ad esplorare il cratere Jezero, un buco largo 45 chilometri nel terreno che ospitava un lago e un delta del fiume miliardi di anni fa, inviando anche molte splendide foto recenti del terreno che Perseverance sta attraversando.

credits: NASA / JPL-Caltech

Perseverance è atterrato su Marte il 18 febbraio scorso, con il compito principalmente di trovare segni dell’antica vita di Marte e raccogliere dozzine di campioni per il futuro ritorno sulla Terra. Ad accompagnare Perseverance c’è inoltre anche il piccolo elicottero Ingenuity, che è stato progettato per dimostrare che l’esplorazione aerea è fattibile sul Pianeta Rosso.