SpaceX a rischio bancarotta per colpa del motore di Starship

I motori Raptor alimenteranno Starship, l’enorme veicolo completamente riutilizzabile che SpaceX sta sviluppando per portare persone e merci sulla luna, su Marte e in altre destinazioni lontane. Ogni astronave avrà bisogno di un sacco di Raptor: 33 per il gigantesco booster del primo stadio, chiamato Super Heavy, e sei per il veicolo spaziale dello stadio superiore, noto come Starship.

SpaceX vuole rendere operativa una grande flotta di astronavi nei prossimi anni. In effetti, forse 1.000 dei veicoli saranno necessari per colonizzare Marte, uno dei sogni di lunga data di Musk, come lo stesso imprenditore miliardario ha ammesso all’inizio di questo mese alla riunione autunnale congiunta dello Space Studies Board e del Board on Physics and Astronomy, entrambi parte delle National Academies of Sciences, Engineering and Medicine degli Stati Uniti.

Quindi SpaceX mira a produrre molti Raptor in un futuro relativamente prossimo. E la società non è apparentemente sulla buona strada per affrontare questa sfida al momento, secondo un’e-mail che Musk ha inviato ai dipendenti di SpaceX durante il fine settimana del Ringraziamento.

Nella mail, Musk descrive la situazione della produzione di Raptor come una “crisi” “molto peggiore di quanto fosse sembrata qualche settimana fa”. Dice che stava rinunciando a una pausa programmata per il fine settimana del Ringraziamento per lavorare sulla linea di produzione Raptor e implora tutti i dipendenti spaceX di intervenire se possono.

Musk spiega che Starship è necessario per lanciare la versione 2 dei satelliti Internet Starlink di SpaceX. L’azienda ha già lanciato più di 1.600 veicoli V1 Starlink e circa 100 della linea V1.5 più avanzata, con il suo razzo Falcon 9. Ma quel vettore (che impiega motori Merlin) non può ospitare i più grandi satelliti V2, che Musk vede come produttori di denaro e quindi vitali per l’azienda. Il tempo è essenziale per risolvere il problema Raptor, sottolinea Musk nell’e-mail.

Dato che Starship è progettato per essere completamente e rapidamente riutilizzabile, SpaceX dovrebbe aver bisogno solo di pochi veicoli operativi per poter volare due volte al mese. Ma in questo momento non ne ha, poiché Starship è ancora nella fase di volo di prova.

Questa situazione potrebbe cambiare relativamente presto. SpaceX si sta preparando a lanciare il primo volo di prova orbitale del programma, che coinvolgerà un prototipo di Astronave chiamato SN20 e un Super Heavy noto come Booster 4. Questa missione storica potrebbe avvenire già a gennaio o febbraio, a condizione che la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti concluda la sua revisione ambientale del sito di lancio orbitale di Starship nel sud del Texas entro la fine dell’anno, ha spiegato Musk.