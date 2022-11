Se state cercando uno smartwatch di ottima qualità, disponibile a un prezzo particolarmente vantaggioso, non dovreste farvi scappare questo modello Apple in super promozione da Amazon per il periodo di Black Friday. Vi consigliamo di dare uno sguardo all’Apple Watch Series 7 che, per questo brevissimo periodo, è disponibile al prezzo di appena 609,00€ invece di 789,00€!

Stiamo parlando di un articolo con cassa in acciaio inossidabile color argento e un delicato cinturino sport sui toni del beige per dare un tocco di classe in più. Data la validità del ribasso e che, senza dubbio, si tratta di uno smartwatch particolarmente richiesto in questo periodo, vi consigliamo di portarlo a casa prima che il Black Friday termini!

Perché acquistare questo modello in particolare, rispetto ad altri Apple Watch? In primis perché vi assicura un display più ampio e un’interfaccia ottimizzata, in modo tale da leggere ancora meglio messaggi e notifiche di vario genere nel corso della giornata. Non solo è quasi il 20% più grande rispetto ai modelli precedenti ma ha anche i bordi del 40% più sottili rispetto a Series 6. In più, vi assicura una maggiore resistenza e una ricarica più veloce, in modo tale da esservi sempre di supporto quando necessario.

Se oltre a portarlo in ufficio o in università pensate anche di indossarlo mentre fate sport, non dovrete temere che possa rovinarsi. Il cristallo anteriore, infatti, è il più robusto mai visto su un Apple Watch ed evita che la polvere e il sudore possano inficiare il meraviglioso design di questo modello. Non meno importante, gode di una resistenza all’acqua fino a 50M, perfetta per nuotare serenamente al mare o in piscina. Dunque, un prodotto di prima qualità che, per il momento, è a vostra disposizione a un prezzo stracciato!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto. In più, vi consigliamo di dare una letta ai nostri articoli dedicati ai migliori smartphone e notebook in sconto durante questo periodo di ribassi!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!