200GB in 5G a MENO di 10€ al mese? Con ho. Mobile navighi al massimo della velocità a un prezzo SUPER!

Dopo aver annunciato la disponibilità della rete 5G per tutti i clienti, ho. Mobile ha pensato ad alcune nuove offerte super vantaggiose su misura per supportare la connettività di ultima generazione. Dunque, se state pensando di cambiare operatore e siete alla ricerca di un' ottima offerta, ho. Mobile ha esattamente ciò che fa per voi! Approfittate di questa promozione riservata a tutti i nuovi clienti e passate a ho. Mobile per ottenere 200GB in 5G, minuti e SMS illimitati a solo 9,99€ al mese!

Per questa offerta, l'attivazione è gratuita per tutti i clienti che passano da Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile e altri operatori che trovate sulla pagina dedicata all'offerta.

Vedi offerta su ho. Mobile

Ho Mobile 200 Giga in 5G, perchè approfittarne?

Con Ho Mobile non ci sono mai sorprese spiacevoli: approfittate di un'offerta trasparente e senza vincoli nascosti: diventando nuovi clienti Ho Mobile potrete decidere se attivare un nuovo numero o mantenere quello attuale e pagare comodamente online. E se non siete completamente soddisfatti, avrete 30 giorni di tempo per chiedere il rimborso.

Ma le buone notizie non finiscono qui: nel caso vogliate un nuovo numero telefonico, con Ho Mobile c'è la possibilità di personalizzarlo e creare la combinazione perfetta a soli 4,99€, ora anche con eSIM, con la massima flessibilità e convenienza. Inoltre, con il servizio in tecnologia 5G avrete anche l'assistenza via WhatsApp.

Unitevi alla rete di Ho Mobile per navigare al massimo della velocità, anche in 5G. Nell'offerta avrete inclusi servizi come la navigazione in hotspot e un'app intuitiva per controllare tutto ciò che serve in modo semplice e rapido. Non lasciatevi scappare questa fantastica offerta per navigare in 5G a soli 9,99€ al mese, passate a Ho Mobile oggi stesso e iniziate subito a risparmiare senza rinunciare a un servizio mobile di alta qualità per il vostro smartphone!

