Le 5 nuove app di questa settimana sono davvero… particolari!

La settimana è iniziata in modo scoppiettante con l’annuncio della data di uscita della gamma di prodotti OnePlus 9 e la conferma della collaborazione con Hasselblad. Potevamo quindi mancare l’appuntamento dove vi presentiamo le 5 nuove applicazioni arrivate sul Google Play store nell’ultima settimana? Ovviamente no!

Anche questa settimana il team editoriale di MobileLabs ha selezionato per voi cinque applicazioni (tra cui due giochi) che pensiamo vi possano essere estremamente utili o possano tenervi compagnia durante le vostre giornate. Quelle di questa settimana sono davvero particolari! Siete pronti al download?

Nella lista delle applicazioni che abbiamo accuratamente selezionato per voi, i nostri cari lettori, sono presenti elementi completamente gratuiti, a pagamento oppure offerti gratuitamente ma che prevedono acquisti in-app.

Vi ricordiamo che questa è un’ottima occasione per accumulare punti con il servizio Google Play Points, il quale vi permetterà di accedere a vantaggi esclusivi offerti dall’azienda di Mountain View, nel caso trovaste interessanti le applicazioni in questione!

Microsoft Whiteboard

La nuova applicazione di Microsoft è appena sbarcata sul Google Play Store dopo un periodo di test su iOS.

Microsoft Whiteboard è esattamente quello che sembra: una lavagna virtuale sulla quale è possibile collaborare per la creazione di progetti! Sulla lavagna di Microsoft è possibile inserire del testo, disegnare con le vostre dita oppure un pennino, aggiungere immagini, bigliettini con delle note e molto altro ancora!

Purtroppo l’applicazione è disponibile al momento solamente come anteprima e per ciò è possibile accedervi esclusivamente con un account Microsoft studente oppure aziendale. Se disponete di questi requisiti il nostro consiglio è quello di provarla assolutamente perché non ve ne pentirete!

L’app è completamente gratuita, non include annunci pubblicitari e non presenta alcun acquisto in-app.

Mitoza

Mitoza è un gioco… strano… e molto particolare. Non è semplice spiegare quanto ci sia di originale e assurdo in questo gioco sviluppato da Second Maze.

Il gioco non ha un obiettivo particolare, non c’è una principessa da salvare, un castello da assaltare o una guerra da vincere. Non c’è una classifica da scalare e non dovrete risolvere complicati rompicapi. Più che un gioco definirei Mitoza come un’esperienza divertente e anche decisamente rilassante!

“Tutto parte da un seme” ed è esattamente con un l’immagine di un piccolo semino che verrete accolti all’apertura del titolo. Da quel momento il vostro compito è quello di scegliere una delle opzioni che vi vengono mostrate a schermo e godervi l’evolversi della storia, condita di animazioni curate e colpi di scena. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa particolarissima app.

L’app è completamente gratuita, non include annunci pubblicitari e non propone alcuni acquisti in-app.

Wateria – Plant Care and Watering Reminders

Esistono due tipi di persone a questo mondo, quelle che hanno il pollice verde e quelle che come me che non riescono a far crescere nemmeno una piantina di basilico!

Fortunatamente in soccorso di tutti quelli come me arrivano le app, le quali possono finalmente tornare utili anche per migliorare le chance di sopravvivenza delle nostre piante.

L’obiettivo di Wateria è proprio questo. L’app vi permetterà di tenere traccia delle vostre amate amiche verdi e di ciò di cui hanno più bisogno. Sono finiti i giorni in cui vi dimenticavate di annaffiare il vostro geranio oppure di dare il fertilizzante ai pomodori!

“Niente più scuse per dimenticare di innaffiare le tue piante… riceverai delle notifiche quando è il momento di prenderti cura delle tue piante d’appartamento. Sarai tu a decidere come e quando. Per un mondo senza più fallimenti con le foglie gialle!”

L’app è completamente gratuita, non include annunci pubblicitari e non propone alcuni acquisti in-app.

Pigeon: A Love Story

Ah, trovare l’anima gemella, è la sensazione più bella del mondo. Lo è anche per i nostri amici piccioni!

Pigeon: A Love Story vi metterà proprio nei panni di uno di questi simpatici pennuti alla ricerca della propria anima gemella. Tuttavia, come ogni avventura che si rispetti, ovviamente trovare la vostra compagna (o il vostro compagno) non sarà un’impresa facile.

Il gioco è ambientato in una mappa 3D a grandezza reale di Londra ed è invasa dai piccioni! Riuscirete a scovare nei meandri di questo labirinto il vostro amore?

L’app ha un costo di 1,09€, tuttavia non include annunci pubblicitari o propone alcuni acquisti in-app.

Win-X Launcher

Quest’applicazione è decisamente borderline e sicuramente dividerà voi lettori.

Il launcher, sviluppato da Internity Labs, sostituirà la vostra home screen con un surrogato molto simile a Windows 10. Non manca proprio nulla, il menu Start, le tiles, la taskbar, i vari desktop virtuali…

Win-X Launcher trasformerà il vostro dispositivo rendendolo più simile possibile nell’aspetto al sistema operativo della casa di Redmond. Sicuramente più adatto ai tablet che agli smartphone, l’interfaccia si presta molto di più all’utilizzo con il mouse piuttosto che con il caro e vecchio touchscreen.

Probabilmente alcuni di voi se ne saranno già innamorati, altri la riterranno decisamente fuori luogo. Tuttavia tutti avete modo di provarla per vederla in azione dal vivo sui vostri dispositivi in quanto non richiede alcun tipo di esborso da parte vostra!

L’app è completamente gratuita, non include annunci pubblicitari e non propone alcuni acquisti in-app.