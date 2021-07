5 nuove app Android assolutamente da non perdere!

Anche se Google Assistant non ne è ancora convinto, la settimana è iniziata nel migliore dei modi con la vittoria nella giornata di ieri di Euro 2020 da parte della nazionale italiana di calcio.

Le prime foto dal vivo di Google Pixel 6 Pro sono circolate in rete ma vi invitiamo ad essere cauti in quanto a nostro parere non si tratta di immagini reali, mentre sembra che Xiaomi voglia lanciare il suo prossimo top di gamma Mi 12 in anticipo sui tempi.

Tuttavia sono sicuro che voi siete qui per un altro motivo, non è vero? Ebbene, senza indugi, procediamo allora a presentarvi la nostra raccolta delle 5 migliori applicazioni sbarcate questa settimana sul Google Play Store!

Come ogni settimana vi ricordiamo che il team editoriale di MobileLabs ha selezionato per voi 5 tra le migliori app e i giochi più entusiasmanti che abbiamo avuto modo di trovare tra le novità del Play Store e nella lista sono presenti elementi completamente gratuiti, a pagamento oppure offerti gratuitamente ma che prevedono acquisti in-app.

Ricordatevi di controllare sempre a quale di queste tre categorie l’applicazione fa riferimento prima di effettuarne il download!

Water Resistance Tester

La prima applicazione di cui vi parleremo oggi è sicuramente insolita e particolare.

Water Resistance Test è un’app che, come il nome suggerisce, è in grado di testare il vostro smartphone per la resistenza alle infiltrazioni d’acqua. Sembra una cosa impossibile ma in realtà si tratta solamente di mettere in pratica un’idea ingegnosa e perfettamente sensata avuta dallo sviluppatore.

Vi lasciamo al nostro articolo dedicato per ulteriori dettagli a riguardo.

Dogname

Voi e il vostro partner siete indecisi sul nome da dare al vostro nuovo cucciolo? Dogname è l’app che fa al caso vostro!

Si tratta di un’applicazione molto simpatica sviluppata per aiutarvi nella scelta del nome migliore per il vostro nuovo cagnolino. Nello specifico l’app vi metterà di fronte a delle scelte molto originali presentate sotto forma di carta alla quale andrete a dare la vostra preferenza oppure che deciderete di scartare in stile Tinder.

La stessa cosa verrà fatta dal vostro compagno, famigliare, coinquilino o comunque da chiunque stia cercando assieme a voi di trovare il nome perfetto per il vostro nuovo amico a quattro zampe. Quando entrambe le persone esprimono la propria preferenza sulla stessa carta viene notificato un match, dando così la possibilità di discutere sul da farsi.

Davvero un’idea carina che viene proposta sotto forma di app gratuita. Sono tuttavia presenti annunci pubblicitari e vengono proposti degli acquisti in-app.

Embracelet

Embracelet è un gioco punta e clicca dalla storia coinvolgente che offre uno stile grafico low-poly, il quale si adatta bene al tema dell’isola norvegese che si ha il compito di esplorare.

È più un gioco “slice of life” che un titolo d’avventura, ma alla sua base è presente una narrazione davvero unica. Tenete a mente non si tratta di un gioco per i più piccoli ma un titolo contenente alcuni temi da adulti.

Non lasciatevi quindi ingannare dalla grafica semplice, questa è una piacevole avventura punta e clicca che dovrebbe durare dalle quattro alle cinque ore.

Embracelet arriva su Android dopo la propria apparizione su Steam e sullo store della Nintendo Switch ad un prezzo di 6,99 euro che vi darà accesso al titolo completo privo di pubblicità o acquisti in-app.

Crash Drive 3

Crash Drive 3 è l’ultimo capitolo dell’omonima saga di M2H.

Essenzialmente il gioco comprende una grande sandbox che i giocatori sono liberi di esplorare, con una componente importante di corse multiplayer che vi aiuteranno a spezzare la parte del titolo dedicata all’esplorazione.

Crash Drive 3 non è ancora ottimizzato al meglio, quindi l’hardware di fascia alta è raccomandato se avete intenzione di giocare a lungo. Tuttavia c’è un motivo valido per questo, si tratta di un titolo cross-platform che vi permetterà di giocare con i vostri amici che si trovano su console o PC dovunque vogliate!

Il gioco è gratuito ma è necessario un acquisto in-app per sbloccarne la versione completa.

Captain TNT

Si tratta di un gioco molto casual realizzato dalla prolifica casa produttrice VOODOO.

Captain TNT vi metterà nei panni di un demolitore che, tramite delle meccaniche molto semplici ed intuitive, dovrà demolire delle case presentate sotto forma di bellissimi modelli 3D. Le costruzioni crolleranno e si accartocceranno sotto i vostri colpi di dinamite, un’esperienza in qualche modo davvero soddisfacente.

“Metti le bombe per far esplodere gli edifici usando un detonatore. La quantità di bombe è limitata. Prova a fare del tuo meglio per distruggere e demolire un obiettivo!“

L’app è disponibile gratuitamente ma è invasa da delle pubblicità davvero invasive. Per fortuna, nel caso dovesse piacervi il titolo, è possibile bloccarne la visualizzazione tramite il pagamento di un acquisto in-app.