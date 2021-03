Cobra Kai è tra le nuove 5 app approdate sul Play Store questa settimana

Quale miglior modo di concludere il lunedì se non con il nostro appuntamento settimanale con le cinque migliori applicazioni appena sbarcate sul Google Play Store?

Come accade ormai da qualche settimana a questa parte, il team editoriale di MobileLabs ha selezionato per voi cinque applicazioni (tra cui un gioco) che pensiamo vi possano interessare particolarmente o vi possano tenere compagnia durante il vostro tempo libero. Collegatevi al Wi-Fi e preparatevi a scaricarle tutte!

Nella lista delle applicazioni che abbiamo scelto questa settimana per questa nostra vetrina delle migliori app, sono presenti elementi completamente gratuiti, a pagamento oppure offerti gratuitamente ma che prevedono acquisti in-app.

Un ultimo avviso, nel caso non lo sapeste già, per ricordarvi che questa è un’ottima occasione per accumulare punti con il servizio Google Play Points, iniziativa che vi permetterà di accedere a vantaggi esclusivi offerti da Google. Ma basta chiacchiere, cominciamo!

POCO Store

Giusto in tempo per l’arrivo dei nuovi smartphone Poco F3 e X3 Pro, il brand di Xiaomi ha annunciato la disponibilità di un’applicazione ufficiale dedicata allo shopping e alla gestione degli acquisti effettuati sul sito web po.co.

Dall’app POCO Store potrete sfogliare il catalogo di prodotti del brand disponibili all’acquisto sul territorio nazionale, al momento non molto variegato ma in continua espansione. La sezione account vi permetterà inoltre di controllare i vostri acquisti e di tracciare le spedizioni in arrivo.

L’app è completamente gratuita, non include annunci pubblicitari e non presenta alcun acquisto in-app.

WatchFaces for Mi Band 5 – Minimal Edition

Un’applicazione abbastanza autoesplicativa e che farà di certo felici i possessori della Xiaomi Mi Band 5, uno dei wearable più apprezzati e diffusi al mondo. Non si tratta di un’applicazione ufficiale, lo sviluppatore si firma con il nome di Rizal Rovins, ma non per questo è meno interessante.

WatchFaces for Mi Band 5 – Minimal Edition fa esattamente quello che promette, ovvero propone una grande scelta di quadranti dal design minimale che potrete scaricare ed utilizzare sulla vostra Mi Band 5.

L’app è completamente gratuita, include annunci pubblicitari ma non presenta alcun acquisto in-app.

Otter – Diet Diary

Una simpatica applicazione che vi aiuterà a tenere traccia della vostra dieta e alimentazione, Otter – Diet Diary vale la pena di essere provata.

Come scrive lo sviluppatore dell’app nella descrizione sul Google Play Store “Otter registrerà meticolosamente tutto ciò che avete mangiato nella giornata. Otter controllerà il cibo che si adatta bene al corpo e, a volte, si fermerà a riflettere sulle scelte alimentari sbagliate“.

In pratica si tratta di un diario personale in cui si vanno ad inserire i propri pasti che, il quale ha una simpatica interfaccia vi aiuterà a tenere sotto controllo tutto quello che mangerete. Non include alcun programma di dieta o suggerimenti specifici, tuttavia si tratta si una simpatica app di accompagnamento che vi aiuterà a rendere più leggera l’attività di raccolta dati.

L’app è acquistabile al prezzo di 0,89 euro ma non include annunci pubblicitari e non presenta alcun acquisto in-app.

Cobra Kai: Gioco di Carte

Basato sulla famosa serie evento Netflix, questo gioco di combattimento è decisamente fuori dalla norma.

Cobra Kai: Gioco di Carte è realizzato in uno stile simile a quello di Tekken Mobile. In pratica il vostro ruolo sarà quello di collezionare le varie carte disponibili, le quali vi permetteranno di effettuare durante il combattimento delle mosse sempre più forti che vi porteranno all’avanzare nella storia.

Ovviamente non manca tutto un sistema di gestione del proprio mazzo dalle quali poi andrete a pescare le varie mosse di karate durante i combattimenti, l’acquisto di nuove carte ed il potenziamento.

Il gioco è gratuito tuttavia, com’era facile aspettarsi, include annunci pubblicitari e presenta molti acquisti in-app. Nonostante ciò è possibile giocarci per tutto il tempo che vorrete senza la necessità di spenderci sopra un singolo euro.

AGI Prima

Se il vostro interesse è quello di rimanere sempre aggiornati sui fatti di attualità, economia, politica e più in generale sugli accadimenti del mondo che vi circonda, la nuova applicazione di Agenzia Italia farà al caso vostro.

“AGI è infatti una delle principali agenzie di stampa italiane per l’offerta di news alle testate giornalistiche ma anche alle aziende, alla Pubblica Amministrazione e alla Presidenza del Consiglio” recita la descrizione.

L’app si compone di tre macro-sezioni:

Notiziario AGI: Tutti i fatti raccontati quando accadono, in tempo reale.

Tutti i fatti raccontati quando accadono, in tempo reale. AGI Select: La selezione della redazione. Una bussola per conoscere meglio il presente e comprendere il futuro.

La selezione della redazione. Una bussola per conoscere meglio il presente e comprendere il futuro. My AGI: Solo per te i fatti che davvero ti interessano.

L’app è disponibile gratuitamente ma per poter usufruire dei suoi contenuti per un periodo illimitato dovrete sottoscrivere un abbonamento. Prima di dovervi buttare a capofitto senza avere la più pallida idea di come funziona il servizio, è possibile comunque utilizzare AGI Prima gratuitamente per 14 giorni.