Queste 5 fantastiche nuove app sono appena sbarcate sul Google Play Store

Ci stiamo avvicinando alla fine di questo movimentato mese di agosto che ha visto il lancio dei nuovi Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 da parte di Samsung come anche del realme Explorer Master Edition.

Abbiamo iniziato la settimana parlandovi di come alcune aziende siano poco inclini a rilasciare il codice sorgente del software dei propri smartphone e di come Google abbia cercato di preservare l’esclusività del Play Store sulla quasi totalità degli smartphone Android.

Proprio parlando di Google Play Store, siete pronti a scoprire le 5 migliori app approdate questa settimana sul negozio virtuale del colosso americano?

Come ogni settimana vi ricordiamo che il team editoriale di MobileLabs ha selezionato per voi 5 tra le migliori app e i giochi più entusiasmanti che abbiamo avuto modo di trovare tra le novità del Play Store e nella lista sono presenti elementi completamente gratuiti, a pagamento oppure offerti gratuitamente ma che prevedono acquisti in-app.

Ricordatevi di controllare sempre a quale di queste tre categorie l’applicazione fa riferimento prima di effettuarne il download!

Rush Rally Origins

Finalmente un gioco di corse che non si lascia corrompere dalla tentazione di includere acquisti in-app di ogni tipo.

Rush Rally Origins è un titolo premium dal costo una tantum di 5,49 euro che vi terrà incollati allo schermo del vostro smartphone, soprattutto se siete amanti delle gare fuoristrada. Si tratta di un gioco di corse con visuale dall’alto dalla grafica piacevole e dall’ottima giocabilità.

I controlli touch sono davvero comodi ed intuitivi ma, nel caso voleste fare sul serio, i controller fisici (sia con cavo che Bluetooth) sono compatibili.

Ci sono tre modalità di gara tra cui scegliere: Prova a tempo, Campionato e Gara. Le classifiche e i “fantasmi” sono inclusi. Più si corre, più è possibile aggiornare le auto mentre si sbloccano nuove piste. Potete aspettarvi di gareggiare con diversi effetti atmosferici, così come in gare notturne.

Photopea

Photopea è una di quelle applicazioni semi-professionali che mancavano su Android. Si tratta di un editor di immagini completo e ricco di funzionalità avanzate che è sicuramente più pratico da utilizzare su un grande schermo e con un pennino o un mouse.

L’interfaccia in stile desktop rende Photopea la migliore app di modifica delle immagini da utilizzare su Chromebook, tablet e, perché no, anche sul nuovo Samsung Galaxy Z Fold3 su cui noi l’abbiamo testata in prima persona.

Ricorda da vicino GIMP e Photoshop. Un motivo in più per darle un’occhiata è il fatto che si tratta di un’applicazione completamente gratuita, priva di acquisti in-app e pubblicità.

Unimime

Unimime è un gioco semplice ma allo stesso tempo molto impegnativo in cui farete la parte di un mimo in monociclo, combinando due performance di strada molto particolari in un unico titolo.

Questo è un gioco basato sulla fisica difficile da padroneggiare, ma è comunque molto divertente da giocare grazie ai controlli perfettamente intuitivi. Se siete alla ricerca di un nuovo titolo che sia semplice da imparare, ma difficile da padroneggiare, e che offra comunque ore di divertimento attraverso 50 livelli, Unimime è un’ottima scelta.

Unimime è un gioco gratuito che contiene alcune pubblicità poco invasive ma propone anche alcuni acquisti in-app.

MEGA MAN X DiVE – MOBILE

Il nuovo capitolo nella serie Megaman X è finalmente disponibile per Android e iOS.

Si tratta di un divertente titolo che è possibile giocare sia in co-op che in modalità PvP per tantissime ore di divertimento, se vi piace il genere. Purtroppo come moltissimi altri giochi di questo tipo basati su franchise molto conosciuti MEGA MAN X DiVE – MOBILE è costellato di acquisti in-app e il grinding può diventare un po’ ripetitivo ma tutto sommato se siete dei fan della serie provare il nuovo capitolo non vi costerà nulla.

Gli acquisti in-app sono proposti anche con cifre molto importanti, fate quindi molta attenzione mentre vi farete strada tra ondate di mostri sempre più impegnativi.

Comix Breaker

Forse il titolo più originale della lista di oggi è Comix Breaker.

Gioco dalla grafica incredibilmente curata e piacevole, si tratta di un roguelike in stile deck building. Dovrete quindi collezionare tutte le varie carte e potenziare quelle in vostro possesso per riuscire ad avanzare nella storia e sconfiggere nemici sempre più potenti in arrivo dal mondo dei fumetti. Presente anche una modalità PvP.

È un titolo che personalmente mi è piaciuto molto e che, nonostante la forte spinta verso gli acquisti in-app, è perfettamente godibile senza sborsare un centesimo, questo a patto di avere un po’ di pazienza.