Le migliori 5 nuove app che vi aspettano sul Google Play Store!

Un inizio di settimana scoppiettante per concludere il mese di maggio, con Xiaomi che ha mostrato un sistema di ricarica per smartphone da record e una causa in corso tra lo stato americano dell’Arizona e Google da cui sono emersi dettagli alquanto interessanti.

E mentre qualcuno mostra al mondo un prototipo di iPod Touch decisamente unico nel suo genere, nel caso ve lo foste persi noi abbiamo messo alla prova realme C21 in un test di resistenza fino a distruggerlo.

I lettori più affezionati di MobileLabs hanno però sicuramente letto le news di oggi e sono qui per un motivo preciso: scoprire le migliori 5 applicazioni giunte sul Google Play Store questa settimana!

Come ogni settimana ci teniamo a ricordarvi che il team di MobileLabs ha selezionato per voi 5 tra le migliori app e i giochi più entusiasmanti che abbiamo avuto modo di trovare tra le novità del Play Store e nella lista sono presenti elementi completamente gratuiti, a pagamento oppure offerti gratuitamente ma che prevedono acquisti in-app.

Ricordatevi di controllare sempre a quale di queste tre categorie l’applicazione fa riferimento prima di effettuarne il download e approfittate dell’occasione per provare delle nuove app e guadagnare un sacco di punti nel programma Google Play Points!

The Longest Road on Earth

Tra le new entry di questa settimana troviamo The Longest Road on Earth realizzato dagli sviluppatori di Raw Fury.

Il titolo, disponibile anche su altre piattaforme, è un’avventura grafica molto particolare. Dalla grafica in bianco e nero, alla mancanza di dialoghi, questo emozionante racconto viene accompagnato da più di venti brani originali ed emozionanti con la voce di Beicoli.

“In The Longest Road on Earth non ci sono sfide che minaccino di rovinare l’esperienza, non ci sono fallimenti per punirti. Il gioco accoglie giocatori di tutte le età, livelli di abilità, lingua o provenienza, con comandi semplici e un ritmo rilassato“.

Il titolo è proposto sul Google Play Store al prezzo di 4,19 euro ma possiamo assicurarvi che vale ogni singolo centesimo speso, soprattutto calcolando che il prezzo vi darà accesso al gioco completo senza pubblicità o acquisti in-app di sorta.

WoWS Classic Sea Battle

Come suggerisce il nome stesso di questo nuovo gioco appena diventato disponibile sul Google Play Store, siamo di fronte ad un grande classico!

WoWS Classic Sea Battle porta la classica battaglia navale, quella combattuta posizionando le navi su una griglia di 10×10 e alternandosi nel cercare di affondare le navi avversarie, sui vostri smartphone.

Per quanto sia semplice il gioco, in cui potrete affrontare la AI oppure un altro giocatore, è anche molto appagante. Se siete dei fan di World of Warships infatti, ogni giorno potrete aggiudicarvi un codice bonus che può essere riscattato nel titolo di Wargaming Group. Per farlo, sarà sufficiente vincere due battaglie in qualsiasi modalità.

Il gioco in questione è ancora in fase di sviluppo ma è al momento completamente gratuito e non presenta pubblicità o acquisti in-app.

Huntdown

Grafica retrò, ambientazione cyberpunk e quel gameplay frenetico che ricorda da vicino Metal Slug, cosa chiedere di più?

Huntdown ha fatto il proprio debutto nel 202 su console e PC ed ora è pronto a tenervi compagnia anche su smartphone e tablet! Disponibile in versione gratuita come demo, il gioco completo andrà sbloccato con un acquisto in-app per essere giocato nel suo complesso.

Una formula decisamente interessante che vi permetterà di assaporare l’avventura di Coffee Stain Publishing prima di decidere se siete disposti ad effettuare la spesa completa, una specie di versione demo.

“Ripulisci le strade nei panni di uno dei tre spietati cacciatori di taglie, in una metropoli di pixel devastata dalla violenza e dalla corruzione. In un mondo ispirato ai classici film d’azione e ai giochi arcade degli anni 80, affronta il lato oscuro e criminale della città con un assortimento creativo di armi, e metti fine all’anarchia che regna sovrana“.

WellPaper

Non è la prima volta che inseriamo nella nostra lista un’applicazione realizzata da OnePlus, o meglio dal suo laboratorio di esperimenti OneLab Studio.

La novità di questa settimana è un’applicazione chiamata WellPaper di cui vi abbiamo già parlato in un articolo dedicato sul nostro sito. WellPaper unisce uno degli aspetti di personalizzazione più amati dagli utenti Android, i live wallpaper, con la possibilità di visualizzare graficamente in qualsiasi momento il tipo di utilizzo che avete fatto dello smartphone durante la giornata. In pratica le statistiche di Digital Wellbeing saranno sempre in bella vista e renderanno il vostro smartphone unico!

Volleyball World

Un’applicazione che non può mancare sullo smartphone dei veri fan di pallavolo e beach volley

Volleyball World vi permetterà di avere accesso a news, video, calendari e molto altro ancora riguardo al mondo della pallavolo professionistica. È presente una sezione con gli highlights delle ultime partite giocate, una sezione dedicata alle interviste e persino una pagina contenente le statistiche di ogni match.

Non perdetevi più alcun’avvenimento nel mondo della pallavolo mondiale grazie a quest’app gratuita e priva di pubblicità!