6,99€ al mese per 200GB, SMS e minuti illimitati? Un'occasione imperdibile con Very Mobile!

State cercando l'occasione perfetta per cambiare gestore e attivare una valida offerta telefonica? In tal caso, non potete farvi scappare questa fantastica promozione, attiva ancora per poco da Very Mobile. Si tratta di una promo che vi riserva 200GB al mese, minuti e SMS illimitati a un prezzo decisamente competitivo sul mercato. Stiamo parlando della fantastica promo Flash Back! XL che ora costa appena 6,99€!

Attivando l'offerta di Very Mobile, avrete SIM, spedizione e attivazione completamente gratuiti!

Vedi offerta su Very Mobile

200 GB e minuti e SMS illimitati, perché scegliere questa promozione?

Importante da sottolineare, questa offerta è valida per clienti provenienti da marchi come Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori che potete vedere direttamente a questo link. Avrete modo di attivare gratis la SIM, direttamente online, con spedizione gratuita direttamente a casa, vostra. In alternativa, potrete recarvi presso uno dei più di 3000 punti vendita in l'Italia, per far realizzare tutto agli appositi operatori!

Senza alcun dubbio, l'offerta Flash Back! XL è un'opportunità più unica che rara vedendo altri competitor in ambito telefonia. Il nostro consiglio è di non perdere l'occasione finché siete in tempo! In modo tale da ottenere un'offerta telefonica davvero conveniente, di qualità e che vi garantisca una copertura del 99,7% in tutta Italia. Infatti, la rete 4G di Flash XL vi assicura un'esperienza di navigazione fluida e senza interruzioni, con velocità di download e upload fino a 30 Mbps. Il meglio che potrete trovare, a questa fascia di prezzo!

Per cui, se volete cambiare operatore spendendo meno di 7€ al mese, questa è l'offerta definitiva da tenere in considerazione! Veloce da attivare, super conveniente e di ottima qualità, è la scelta perfetta per voi.

