A Sanremo arriva anche Iliad, ma il suo spettacolo è sulle tariffe

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025, Iliad ha colto l'occasione per presentare due nuove offerte mobile destinate a rivoluzionare ancora una volta il mercato delle telecomunicazioni. L’operatore, noto per la sua trasparenza e per la convenienza delle sue tariffe, ha introdotto le offerte TOP 250 e TOP 300, considerate tra le più competitive attualmente disponibili. Il debutto di queste nuove soluzioni coincide con la prima partecipazione di Iliad "on field" alla kermesse musicale più famosa d’Italia, segnando anche il lancio della nuova piattaforma di comunicazione del brand, denominata "è iliad".

TOP 250 e TOP 300, chi dovrebbe attivarle?

Le nuove proposte di Iliad si distinguono per l’ampia disponibilità di dati e i prezzi accessibili. TOP 250, al costo di 9,99€ al mese, offre 250GB, minuti e SMS illimitati in Italia, oltre a 13GB utilizzabili nell'Unione Europea e il supporto per le tecnologie 5G e VoLTE. L'offerta è disponibile per chi ha attualmente una tariffa con un costo mensile uguale o inferiore a 9,99€ e una disponibilità dati inferiore a 250GB. TOP 300, invece, rappresenta la proposta più generosa mai lanciata dall'operatore: al prezzo di 11,99€ al mese, include 300GB, minuti e SMS illimitati in Italia, 16GB in UE, e le stesse tecnologie di connessione. Questa offerta è riservata agli utenti con una tariffa inferiore o pari a 11,99€ e meno di 300GB disponibili.

Entrambe le offerte sono disponibili fino alle ore 17:00 del 6 marzo, con un costo di attivazione della SIM pari a 9,99€. Iliad punta così a intercettare un pubblico sempre più ampio, mantenendo fede alla propria missione di offrire tariffe trasparenti, senza costi nascosti e con un elevato rapporto qualità-prezzo. La scelta di presentare le nuove offerte a Sanremo conferma l'importanza del Festival come vetrina strategica per i grandi brand e sottolinea la volontà dell’operatore di consolidare la propria presenza nel mercato italiano.

Con il lancio di "è iliad", l’azienda rafforza il proprio legame con i consumatori, ribadendo un’identità basata sulla semplicità e l’innovazione. L’evento sanremese ha rappresentato un trampolino perfetto per Iliad, che non solo ha presentato due delle offerte più vantaggiose del momento, ma ha anche rafforzato il proprio brand in un contesto di grande visibilità.

