Se state cercando uno smartphone Android di nuova generazione con funzionalità avanzate e un pacchetto esclusivo, è il momento perfetto per approfittare di questa offerta su Amazon. Il nuovo Google Pixel 9 è ora disponibile a soli 699€, con uno sconto del 14% rispetto al prezzo più basso recente di 816€. Un affare imperdibile, soprattutto considerando che nella confezione è incluso anche un Chromebook Acer 314, perfetto per lo studio e il lavoro. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori smartphone per ulteriori consigli.

Bundle Google Pixel 9 + Chromebook, chi dovrebbe acquistarlo?

Google Pixel 9 rappresenta l'eccellenza dell'ecosistema Google. Dotato del potente assistente AI Gemini, questo smartphone permette di eseguire attività complesse con estrema facilità. Che si tratti di pianificare una giornata, gestire progetti o ottenere informazioni in tempo reale, Google Pixel 9 vi supporta con una intelligenza artificiale integrata che semplifica ogni operazione. Il merito è anche del nuovo display Actua da 6,3 pollici, che offre colori vividi e una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole.

Una delle caratteristiche più apprezzate è la sua fotocamera avanzata, in grado di catturare immagini eccezionali in qualsiasi condizione di luce. Le funzioni di editing basate sull'intelligenza artificiale vi permettono poi di ritoccare e perfezionare i vostri scatti direttamente dallo smartphone. A completare l'esperienza, una batteria a lunga durata che garantisce fino a 24 ore di autonomia con una sola carica, perfetta per chi è sempre in movimento.

In abbinamento al Pixel 9, riceverete anche l'Acer Chromebook 314, dotato di processore Intel Celeron N4500, display Full HD da 14 pollici antiriflesso e una durata della batteria fino a 10,5 ore. Leggero e veloce, rappresenta lo strumento ideale per lavorare in mobilità, grazie anche a 4 GB di RAM DDR4 e 128 GB di archiviazione eMMC.

Questa promozione esclusiva su Amazon unisce due dispositivi di alta qualità a un prezzo estremamente competitivo. Se desiderate entrare nell'ecosistema Google con strumenti potenti e versatili, non lasciatevi sfuggire l'opportunità di acquistare il Google Pixel 9 con Chromebook a soli 699€. Il momento giusto per passare al livello successivo è adesso.