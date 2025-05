Se stavate aspettando l’occasione perfetta per acquistare degli auricolari wireless all’avanguardia, questa è la vostra chiamata. I Nothing Ear (a) sono ora disponibili su Amazon a soli 79€ invece di 99€, rendendo l’offerta assolutamente irresistibile. Non si tratta solo di un calo di prezzo, ma di un vero e proprio investimento nella qualità del suono, grazie a una dotazione tecnica che li posiziona tra i migliori nella loro fascia di mercato.

Nothing Ear (a), chi dovrebbe acquistarli?

Ciò che distingue gli Ear (a) dalla concorrenza è la cancellazione attiva del rumore intelligente, capace di raggiungere fino a 45 dB, la più potente mai sviluppata da Nothing. Questi auricolari analizzano in tempo reale l’adattamento al vostro condotto uditivo e regolano automaticamente il livello di cancellazione del rumore per garantire un’isolamento ottimale in ogni situazione. Grazie alla funzione ANC adattiva, potrete lasciare che sia l’auricolare stesso a gestire la riduzione del rumore, adattandosi all’ambiente senza che voi dobbiate fare nulla.

Un altro punto di forza è la qualità audio. I Nothing Ear (a) montano driver da 11 mm, che offrono bassi potenti e profondi, supportati da un algoritmo che migliora in tempo reale le frequenze più basse, assicurando un’esperienza immersiva e dettagliata. La certificazione Hi-Res Audio, unita al supporto per il codec LDAC, vi garantisce una riproduzione sonora ad altissima fedeltà, fino a 24 bit/96 kHz, con una trasmissione fluida via Bluetooth fino a 990 kbps.

Infine, per chi di voi possiede un Phone (1), Phone (2) o Phone (2a), c’è una chicca in più: l’integrazione diretta con ChatGPT. Utilizzando la voce e l’app Nothing X, potrete accedere all’assistente intelligente direttamente dagli auricolari. Che siate in movimento o in pausa, potrete chiedere, ascoltare e imparare da ChatGPT ovunque vi troviate. Una funzione esclusiva, che arricchisce ulteriormente auricolari già sorprendenti.