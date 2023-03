Asus prevede l’aggiunta di nuovi Zenfone e ROG Phone al suo portafoglio. Sappiamo che Zenfone 10 dovrebbe arrivare sugli scaffali intorno al terzo trimestre 2023 corredato da Android 13, in un periodo che prevede l’uscita di Android 14. Con molta probabilità Asus introdurrà anche due nuovi dispositivi dedicati ai giocatori chiamati ROG Phone 7 e ROG Phone 7D.

ROG è il brand di Asus che offre le soluzioni più evolute, indirizzate al gaming e sviluppate per soddisfare le esigenze dei videogiocatori più esigenti. Il marchio è anche la promessa di poter contare sempre sulla migliore esperienza di gioco possibile in commercio. Da diversi anni ormai, Asus ha lanciato sul mercato la sua linea di smartphone Android ROG Phone, i quali hanno riscontrato un successo sempre maggiore tra i videogiocatori. Ad oggi, possiamo beneficiare degli attuali modelli della serie 6 con prestazioni da top di gamma.

ROG Phone 7 e 7D sembra vogliano interrompere la dualità di processore introdotta lo scorso anno con le serie ROG Phone 6 Pro e ROG Phone 6D. I nuovi ROG Phone 7 e 7D, sono stati avvistati su Geekbench e sembra che il modello 7D sarà dotato di un processore Snapdragon 8 Gen 2, un cambiamento interessante vista la presenza del chipset Dimensity 9000+ sul precedente modello 6D (dove D indicava appunto i dispositivi con chip MediaTek). Il dispositivo sarà corredato da 16GB RAM (almeno per la versione testata sul sito web) e disporrà di Android 13 ormai disponibile da tempo.

Riguardo a ROG Phone 7, il processore sarà il medesimo di ROG Phone 7D, con la stessa quantità di memoria RAM. Tutti i dispositivi dovrebbero sfoggiare un display con un refresh rate di 165hz essendo rivolti ad un pubblico di giocatori, ma non ci è ancora dato sapere quali saranno le dimensioni dei rispettivi display sui vari modelli in uscita.

Al momento, non sono trapelate ulteriori informazioni in merito ai nuovi dispositivi della gamma ROG, ma si pensa possano vedere la luce nel terzo trimestre del 2023, probabilmente pochi mesi prima che lo Zenfone 10 diventi ufficiale. Non ci resta che aspettare per ulteriori notizie.