Photoshop e Illustrator in versione completa su iPad: finalmente ci siamo?

Le versioni complete di Photoshop e Illustrator per iPad potrebbero essere rilasciate da Adobe a cavallo tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020.

Adobe sta lavorando per portare Photoshop e Illustrator su iPad tra il 2019 e il 2020. Inoltre, stando alle ultime dichiarazioni, essi potrebbero essere molto simili alla versione per computer.

iPad sta diventando a tutti gli effetti un compagno dei creativi, grazie anche ad Apple Pencil e ai continui miglioramenti. Proprio per questo motivo, Adobe, azienda californiana specializzata in software per video e grafica digitale, ha deciso di portare Illustrator e Photoshop nel tablet firmato Apple.

Secondo le ultime indiscrezioni, Adobe starebbe progettando una versione di Photoshop CC pensata per iPad. Non dovrebbe però trattarsi di un’applicazione limitata, ma un’edizione ridisegnata avente come base il codice sorgente originale del software disponibile nei computer. Questo assicurerebbe la presenza di quasi tutti gli strumenti a cui siamo stati abituati. Il lancio, sin dall’annuncio dell’ottobre del 2018, è fissato entro il 2019. Riuscirà a rispettare queste tempistiche?

Già da maggio, alcuni beta tester hanno l’accesso anticipato all’app, ma non abbiamo ancora molte informazioni. Per il momento, Adobe starebbe pensando di lanciare una prima versione e di arricchirla successivamente con i tracciati, i pennelli, i campioni di colore, le regolazioni delle curve, le griglie e molto altro. Insomma, l’idea sarebbe, almeno in un futuro, quella di proporre un software completo.

Altre informazioni farebbero intendere che Adobe stia anche lavorando a una versione per iPad di Illustrator, che potrebbe essere mostrata durante l’evento di novembre, ovvero Adobe MAX, ed essere rilasciata durante il 2020.