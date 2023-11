AirPods di seconda gen a soli 99€ su Amazon!

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari TWS per il vostro iPhone, e volete puntare ad un prodotto affidabile, ma ad un prezzo abbordabile che sia più che degno dei migliori auricolari del mercato, allora non dovreste perdervi questa offerta sui sempre ottimi AirPods di seconda generazione, oggi disponibili con uno sconto del 35%, al prezzo vantaggioso di 97,00€!

AirPods, chi dovrebbe acquistarli?

Stiamo parlando di un vero e proprio affare, specie considerando che si tratta di AirPods di seconda generazione, ancora regolarmente venduti da Apple nei suoi store a ben 149,00€, e qui scontati di oltre 50 euro! Un prezzo che, francamente, li colloca in modo perfetto a ridosso del periodo natalizio quando, ovviamente, potrebbero essere presi in considerazione per qualche regalo anticipato.

Tecnicamente impeccabili ed in grado di regalare performance acustiche sorprendenti, a prescindere dal contenuto in cuffia, gli AirPods di seconda gen includono una custodia di ricarica wireless che offre oltre 24 ore di autonomia e, come ogni prodotto Apple, sono in grado di collegarsi in un attimo al vostro dispositivo. Parliamo, inoltre, di auricolari progettati per durare, con una qualità dei materiali eccelsa, che si traduce anche in una vita media del prodotto molto più lunga rispetto alla concorrenza.

Da ricordare, infine, le ottime funzioni di attivazione rapida tramite Siri, per cui, utilizzando il comando "Ehi Siri", sarà possibile gestire le attività dello smartphone senza neanche estrarlo dalla tasca,

Forti di un un design ergonomico, unico ed ampiamente ricopiato, gli AirPods sono, insomma, degli auricolari davvero eccezionali e, per questo, invitiamo ad approfittare subito dell'offerta, consultando la pagina Amazon dedicata al prodotto dove potrete completare il vostro acquisto.

