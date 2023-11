Apple a tasso zero! iPhone e non solo a prezzi SUPER da Unieuro!

Se siete alla ricerca di un nuovo prodotto Apple e volete acquistarlo in modo finanziariamente conveniente, approfittando di rate senza interessi, questa opportunità di Unieuro fa al caso vostro. Che si tratti dell'ultimo iPhone 15 o di qualsiasi altro prodotto dal valore considerevole che potrebbe essere difficile da pagare in un'unica soluzione, questa iniziativa vi offre la possibilità anche di risparmiare sul prezzo finale.

Grazie alla promozione tasso zero Apple Edition, valida fino all'8 novembre, avrete la possibilità di scegliere tra PayPal o Klarna per suddividere il pagamento in tre rate convenienti. La prima rata sarà addebitata immediatamente, mentre le altre due verranno effettuate a distanza di 30 giorni l'una dall'altra. Oltre agli iPhone, l'offerta si estende anche a una selezione di iPad e smartwatch, permettendovi di applicare questa modalità di pagamento anche ad altri prodotti del marchio Apple.

Apple a tasso zero, chi dovrebbe approfittarne?

Se state cercando di acquistare un nuovo prodotto Apple, che si tratti dell'ultimo modello di iPhone, un iPad o uno smartwatch, e desiderate suddividere il costo in comode rate senza interessi, l'iniziativa di Unieuro fa al caso vostro. Anche se molti prodotti Apple sono attualmente in sconto, questa offerta è vantaggiosa per chi trova difficile affrontare un investimento finanziario immediato e sostanzioso.

Inoltre, è importante considerare che i prodotti Apple raramente vanno in sconto durante il Black Friday, e anche quando lo fanno, i ribassi di prezzo sono spesso minimi. Pertanto, aspettare potrebbe rivelarsi inutile, oltre a farvi perdere l'opportunità di pagare il vostro acquisto in tre rate comode tramite PayPal. L'offerta di Unieuro è anche un'ottima opzione per chi vuole anticipare gli acquisti natalizi, dato che il Natale si sta avvicinando rapidamente.

Detto ciò, se finora avete sempre acquistato l'iPhone di base e volete passare a un modello più innovativo, senza però arrivare al Pro Max, l'acquisto del 15 standard sarà una scelta intelligente. L'ultimo modello riprende infatti parte del design e delle funzionalità dei modelli top di gamma della generazione precedente, inclusa la Dynamic Island, proprio come l'iPhone 14 Pro Max. Se, invece, siete soddisfatti del classico notch e desiderate un iPhone che continuerà a ricevere aggiornamenti per diversi anni, il modello 14 sarà comunque ottimo, soprattutto ora che è disponibile a prezzi vantaggiosi grazie alle offerte e a una leggera svalutazione. Unieuro lo offre a soli 769,00€.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Unieuro dedicata all'iniziativa, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

