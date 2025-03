Apple AirPods 4: oggi è il giorno con il miglior prezzo del 2025

Oggi è il giorno perfetto per acquistare gli Apple AirPods 4, grazie all’offerta su Amazon che li vede disponibili a soli 119€, un prezzo mai visto prima in questo 2025. Con un design rinnovato e una serie di nuove caratteristiche, gli AirPods 4 rappresentano un upgrade significativo rispetto ai modelli precedenti, offrendo un comfort maggiore, prestazioni audio eccezionali e un'esperienza d'uso all'avanguardia. Se siete alla ricerca di auricolari wireless che uniscano stile, innovazione e convenienza, questa è l’occasione che stavate aspettando.

Apple AirPods 4, chi dovrebbe acquistarlo?

Gli AirPods 4 sono stati progettati per garantire il massimo del comfort, anche durante le lunghe giornate di utilizzo. Il nuovo design li rende ancora più comodi da indossare, con un profilo ottimizzato che li fa aderire perfettamente alle orecchie, anche durante i movimenti più dinamici. Il loro stelo più corto non solo conferisce un aspetto più elegante, ma migliora anche la comodità, mentre il controllo touch permette di gestire musica e chiamate con un semplice tocco, rendendo l'interazione più intuitiva e pratica.

Un altro grande punto di forza degli AirPods 4 è l'audio spaziale personalizzato, che crea un'esperienza di ascolto coinvolgente. Grazie al rilevamento dinamico della posizione della testa, il suono si adatta ai vostri movimenti, come se foste al cinema, sia che stiate ascoltando musica, guardando film o giocando ai videogiochi. Inoltre, con il chip H2 progettato da Apple, le chiamate sono più nitide che mai, anche in ambienti rumorosi, grazie alla modalità "Isolamento vocale" che riduce il rumore di fondo e migliora la qualità della voce.

L'esperienza d'uso degli AirPods 4 è resa ancora più magica dalle interazioni con Siri. Basta dire "Ehi Siri" per avviare una canzone o fare una chiamata, e ora, per rispondere a domande, basta un semplice cenno della testa. La nuova custodia compatibile con la ricarica USB-C è più compatta del 10% rispetto alla generazione precedente, ma offre un'autonomia sorprendente: fino a 5 ore di ascolto con una sola carica, che diventano 30 ore totali con la custodia. Con una resistenza al sudore, alla polvere e all'acqua di grado IPX4, gli AirPods 4 sono perfetti per essere utilizzati anche durante gli allenamenti intensi o sotto la pioggia.

Vedi offerta su Amazon