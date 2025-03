Risparmia 20€ e scopri il miglior audio wireless Apple di sempre

Piccoli, compatti, dall'audio spaziale, con chip M2 e perfetti per fare call ovunque o allenarsi sotto la pioggia. Sì, stiamo parlando degli auricolari Apple AirPods 4 che sono in offerta su Amazon a soli 129€ invece di 149€, con uno sconto del 13%! Questi auricolari wireless vi cattureranno con il loro design rinnovato, più comodo e stabile. Godetevi l'audio spaziale personalizzato che crea un suono avvolgente e la qualità migliorata per audio e chiamate grazie al chip H2.

Apple AirPods 4, perfetti per assisterti dall'allenamento fino alla call di lavoro!

Gli Apple AirPods 4 sono l'acquisto ideale per chi vive sempre in movimento e desidera un'esperienza audio senza compromessi. Perfetti per pendolari, sportivi e professionisti che necessitano di auricolari affidabili per lunghe giornate di lavoro, vi conquisteranno con il loro design rinnovato che garantisce comfort prolungato e stabilità. La resistenza IPX4 al sudore e all'acqua li rende compagni fidati durante gli allenamenti o le giornate piovose, mentre la modalità "Isolamento vocale" assicura chiamate cristalline anche negli ambienti più rumorosi.

Gli appassionati di contenuti multimediali troveranno negli AirPods 4 un alleato prezioso grazie all'audio spaziale personalizzato che crea un'esperienza sonora avvolgente durante film, musica e videogiochi. L'autonomia estesa fino a 30 ore con la custodia compatta li rende perfetti per viaggiatori e per chi desidera restare connesso senza preoccuparsi di frequenti ricariche. Le interazioni intuitive con Siri e funzionalità come la condivisione audio soddisfano le esigenze di chi cerca tecnologia avanzata ma semplice da utilizzare nella vita quotidiana.

Gli Apple AirPods 4 vantano un design rinnovato con uno stelo più corto e un profilo ottimizzato per un comfort prolungato. Dotati del potente chip H2, offrono un'esperienza audio spaziale personalizzata che vi avvolgerà in un suono cinematografico. La modalità "Isolamento vocale" garantisce chiamate cristalline anche in ambienti rumorosi. Resistenti a sudore e acqua (IPX4), includono funzionalità intuitive come l'attivazione automatica quando indossati e l'integrazione intelligente con Siri. La custodia di ricarica USB-C, più compatta del 10%, assicura fino a 30 ore di autonomia totale. Disponibili a soli 129€ invece di 149€, gli AirPods 4 rappresentano un investimento eccellente per chi cerca auricolari wireless di qualità superiore.

Vedi offerta su Amazon